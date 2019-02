Předminulý víkend schytali na ledě Horního Benešova debakl 3:12 a podobný příděl si přivezli také ze sobotního duelu na ledě vedoucí Orlové, kde padli 4:12.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/František Géla

Novojičínská rezerva však po dvou třetinách prohrávala jen 3:5 a orlovský gólový kolotoč přišel až v závěrečné třetině, kterou Orli ovládli poměrem 7:1. Zajímavostí utkání je také fakt, že se vylučoval pouze jedenkrát.

V průběhu minulého týdne ale ještě záložní celek Nového Jičína vydřel doma ve vloženém kole bod proti Uničovu. V sestavě se navíc představili tři mladíci. Kromě Štěpána Macháčka (ročník narození 2002), který se mezi muži objevil podruhé, a jenž tak opět nastoupil v jedné lajně po boku otce Petra, se v dresu novojičínského béčka představili ještě čerstvě šestnáctiletý Petr Komáčka a stejně starý Adam Merenda.

„Jsem nadšený z toho, co naši mladí kluci na ledě předvedli," nechal se slyšet trenér rezervy Nového Jičína Kamil Gebauer.

Duel v orlí domovině nabídl v první části pouze jedinou branku, které padla za záda novojičínského Kohna. Orlovští pak zkraje druhé části vedli 2:0, ale tři branky Nového Jičína rázem otočily průběh zápasu a v domácí kleci musel Koláře nahradit Urbánek. Druhou polovinu prostředního dějství ale zvládla lépe Orlová, která si po třech brankách vzala své vedení zpět a před závěrečnou částí se těšila z vedení 5:3.

Po druhé přestávce však přišla drtivá domácí kanonáda a notně prořídlé sestavě novojičínského béčka došly síly. „Od poloviny zápasu už jsme fyzicky nestačili. Chtěli jsme to zkraje třetí třetiny zvrátit, ale jakmile jsme to otevřeli, tak to začalo padat. Orlová má velice zkušený tým," doplnil novojičínský kormidelník.

Krajská hokejová liga, 25. kolo

HC ORLI ORLOVÁ - HK NOVÝ JIČÍN B 12:4 (1:0, 4:3, 7:1)

Branky: 4. Grepl (Sznapka, Prokop), 22. Voznica (Prokop, Goláb), 31. Grepl (Matějíček), 35. Voznica (Vaštík), 40. Štefanka, 41. Štefanka (Sznapka, Rosůlek), 42. Grepl (Zakuťanský), 51. Rosůlek (Pavlát, Štefanka), 52. Voznica (Rosůlek), 53. Voznica, 57. Goláb (Vaštík), 57. Pavlát (Sznapka, Voznica) – 24. Klečka (Kameníček), 25. Tvrdý (Kameníček, Kysučan), 28. D. Herman (T. Hermann, Toman), 44. T. Hermann (Škubala). Rozhodčí: Pelc – Kroček, Lasák. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváci: 256.

HK Nový Jičín B: Kohn - Kysučan, Hradil, Toman, Gilar – Klečka, Kameníček, Tvrdý – D. Herman, Škubala, T. Hermann. Trenér: K. Gebauer.

Zbylé výsledky 25. kola: Horní Benešov - Studénka 1:4, Krnov - Rožnov 6:1, Šternberk - Uničov 4:5.

Vložené 24. kolo:

HK NOVÝ JIČÍN B – HC UNIČOV 4:5 PP (2:3, 1:1, 1:0 – 0:1)Branky: 6. P. Macháček (Juříček), 15. Toman (P. Macháček, Hradil), 35. Klečka (Toman, Hradil), 58. Merenda (Zedník) – 5. Spěvák (Sršeň, Paška), 9. Žajgla (Provaz), 14. Handl (Peč, Sršeň), 31. Spěvák (Sršeň, Handl), 61. Handl (Peč). Rozhodčí: Janda – Kittel, Hykel. Vyloučení: 4:2.



HK Nový Jičín B: Kohn – Kysučan, Hradil, Hudec, Gajdoš – Klečka, Toman, Juříček – T. Hermann, Zedník, Merenda - P. Macháček, Š. Macháček, Komáčka.