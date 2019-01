Nový Jičín - In-line hokejisty Nového Jičína čeká na konci měsíce další ročník v první in-line hokejové lize. Novojičínský tým, který vznikl v roce 2011, skončil ve svém premiérovém ročníku v soutěži na třetím místě.

Hráči in-line klubu IHC Nový Jičín. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Jan Kešelák

„Kdyby nám lépe vyšlo první kolo, kde jsme prohráli oba zápasy o gól, tak bychom hráli baráž o extraligu. Takže z tohoto pohledu zklamání, ale celkově jsme byli jako nováček spokojeni a obstáli jsme. Letos už to pro nás bude jiné," říká zakladatel a hrající prezident klubu Zbyněk Kubičík.

Z dvanáctičlenné tabulky postoupí první dva týmy na finálový turnaj. Nový Jičín se může, díky nově vzniklému týmu z Kopřivnice, těšit na zajímavé derby, které se odehraje hned v prvním kole 27. dubna v 8.30 na zimním stadionu v Novém Jičíně. „K favoritům budou určitě patřit Boskovice a nováček z Kopřivnice bude také nebezpečný," sdělil prezident IHC Nový Jičín, který odtajnil i plány novojičínského klubu. „Pokud bude kádr kompletní, tak bychom chtěli zopakovat loňské třetí místo, ale tajným snem je být mezi prvními dvěma celky a bojovat tak o postup do extraligy," uvedl cíle novojičínského IHC Zbyněk Kubičík. Nový Jičín neopustil žádný hráč z loňského kádru a tým ještě posílí zkušení borci. „Nově za nás bude nastupovat druholigový hokejista Nového Jičína Adam Uhlár a Jakub Kania, hráč extraligového Třince, který za nás loni nenastoupil kvůli zranění. Do branky by měl přibýt Kamil Gebauer a jednáme ještě se zlínským Štůralou. A víceméně čekáme, jak na tom bude Rostislav Klesla," seznámil s posilami pro nový ročník Zbyněk Kubičík, který se společně s Martinem Tomanem stará o chod klubu a o shánění sponzorů. Tým čeká v neděli 14. dubna v Novém Jičíně první přípravný turnaj na novou sezonu.

S jakým kádrem bude IHC Nový Jičín vstupovat do letošní sezony, čtěte v úterním vydání Novojičínského deníku, v týdeníku Region.

Soupeři IHC Nový Jičín v sezoně 2013:

IHC Valašské Meziříčí

IHC Eagles Olomouc B

IHC Kopřivnice

IHC NightBird Přerov B

SK IHC Panthers Havířov

Mission Roller Brno B

HC Lvi Břeclav

IHC Devils Zlín B

HC Boskovice

IHC Šternberk

IHC Caesars Olomouc