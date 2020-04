„Čtyřicet bodů je hezkých, ale upřímně, když se nedostanete do play off, sezona se pozitivně hodnotit nedá,“ přiznává Rok Macuh. „Celou dobu jsme se drželi na pátém, šestém místě, bohužel poslední měsíc jsme nezvládli,“ krčí rameny hokejista, který vedle mateřského jazyka mluví také dobře česky a anglicky.

Na české hokejové scéně není žádným nováčkem. Prošel si vedle Nového Jičína také Olomouci, Orlovou a Havířovem. Ještě předtím ale hrával za juniorku Klagenfurtu. „Chtěl jsem se posunout. Vyzkoušet si něco jiného než slovinský hokej. Dohodl jsem si try-out v Klagenfurtu, kde jsem měl zařízenou i školu,“ popisuje bývalý mládežnický reprezentant své země.

Nakonec zakotvil v Česku. „Cítil jsem, že jsem v Rakousku nedostával tolik prostoru, kolik bych chtěl. Nepřišlo mi, že tam mám takovou šanci se zdokonalit, a tak jsem si domluvil zkoušku v Olomouci. Přijel jsem tam se spoluhráčem Maticem Jekličem, on byl lepší, proto si ho tam nechali. Mně doporučili, abych to zkusil v Havířově. Neměl jsem co ztratit, tak jsem do toho šel,“ pokračuje Rok Macuh v povídání.

V České republice se mu zalíbilo. „Život v Česku mi přijde klidnější než ve Slovinsku,“ srovnává a pokračuje: „V Česku jsem si našel přítelkyní, mám tu spoustu kamarádů. Rád bych se ještě více hokejově prosadil. Chci se posunout co nejvýše, snem je extraliga, ale nyní bych byl rád za šanci v nějakém týmu Chance ligy.“