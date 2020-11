První krůčky udělal na novojičínském zimním stadionu Petr Macháček především díky svému otci, který jej přivedl na první trénink. „Můj táta hokej hrával a později trénoval. Z úplně prvních tréninků si vzpomínám, že nás bylo asi padesát nebo šedesát. V přípravce jsme stáli na ledě a trénoval nás pan Toman, jezdili jsme od jedné brankové čáry k druhé, to je jediné, na co si z přípravky pamatuju,“ vrací se Macháček ke svým hokejovým začátkům.

Hokej ale nebyl jediným sportem, který všestranný mladík hrával. „Sport jsem měl rád obecně. V létě jsem hodně hrával fotbal, mezi pátou a osmou třídou jsem jej dokonce hrával závodně za Nový Jičín,“ upozorňuje šéftrenér Ďáblů. „Tenkrát byly tréninky třikrát týdně, takže to šlo kombinovat. Měl jsem vlohy snad na všechny sporty, rád jsem hrával i ping pong nebo tenis. Hokej pro mě nebyl jedinou záležitostí, v těch prvních letech jsem jej zas tak výrazně nevnímal,“ doplňuje Petr Macháček, který se do novojičínského áčka poprvé dostal v sedmnácti letech.

„První šanci mi dal pan Hulva. Byl jsem tehdy v juniorce Opavy, která hrávala o ligu výš, než Nový Jičín. Pan Hulva si mě vytáhl na jedno utkání, myslím, že se jednalo o sezonu 96/97,“ loví bývalý útočník v paměti. „Další rok jsem ještě hrával v juniorce Opava. Ta pak koupila extraligu od Přerova, já jsem tenkrát neměl stabilní místo v sestavě, takže jsem šel do Jičína. Ten už tehdy trénoval můj táta spolu s Miloslavem Pavelkou. Po vojně už jsem se v týmu začal usazovat, kolem roku 2000 jsem měl v kádru stabilní místo,“ pokračuje ikona novojičínského hokeje.

Petr Macháček strávil v Novém Jičíně de facto celou seniorskou kariéru, odskočil si pouze na jeden rok do Kopřivnice, které v sezoně 2014/15 pomohl k postupu do druhé ligy. „V Jičíně jsem byl maximálně spokojený, už tehdy to pro mě bylo tak, že jsem měl práci i hokej. Měl jsem navíc děti. Přišly mi dvě nabídky z první ligy, ale když jsem si to dal dohromady, nebylo to pro mě nic, o co bych se opřel,“ přiznává Macháček. „Co se týče Kopřivnice, tenkrát už jsem trénoval mládež a měl jsem toho hodně. Cítil jsem, že bych potřeboval více prostoru u mládeže, proto jsme se dohodli, že to v áčku ukončím. V Kopřivnici tehdy trénoval Vašek Slabý, takže jsme se domluvili. Byl tam výborný mančaft, i díky Radku Bonkovi se nám podařilo postoupit. V Novém Jičíně mi to ale chybělo, takže jsem ještě pod panem Flašarem naskočil na jednu sezonu, už to ale nebylo ono a ani jsem ji nedohrál,“ vzpomíná Macháček na konec hráčské kariéry, který přišel v sezoně 2015/2016.

A tak se novojičínský srdcař mohl začít naplno věnovat trénování. „Když se mi narodili kluci, začal jsem to zkoušet. Na staršího Kryštofa jsem se chodil koukat, pomaličku jsem po trénování pokukoval. Začal jsem ale až později, když začal hrát mladší Štěpán. Začal jsem u přípravky a chytlo mě to,“ přiznává šéftrenér Ďáblů.

Co všechno se za více než třicet let na novojičínském zimáku změnilo? „Když to vezmu po materiální stránce, povedla se teď rekonstrukce a zimák je skvělý. Jako hráč to moc nevnímáte, ale od doby co trénuji, se dívám i na jiné věci. V Jičíně se udělalo strašně moc pro zázemí hráčů i diváků, klub toho dělá strašně moc, podmínky jsou tady perfektní,“ pochvaluje si Petr Macháček, který je koučem klubového áčka od roku 2017 a zároveň trénuje i šestou až devátou třídu. Nejen dvaačtyřicetiletého trenéra, ale celou novojičínskou sportovní veřejnost před několika dny zasáhla smutná zpráva. Ve věku 88 let totiž zemřel dlouholetý sekretář klubu Jiří Mohler. „Byl to fantastický člověk, v klubu byl snad čtyřicet let. Byl úžasný, poslední roky jsem s ním byl v kanceláři. Moc nám bude chybět,“ zakončil Macháček.