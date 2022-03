Euforie v Petřvaldu, výhru trefil ze vzduchu v nastavení Novák

Na novojičínské straně zatím panuje spokojenost. Kouč Kamil Gebauer si ale dobře uvědomuje, že jeho tým ještě v postup v kapse nemá. „Doufám, že jsme v pátek ušetřili síly. Celý zápas jsme odehráli na čtyři lajny a doufám, že se to projeví. Vedení 2:0 je velmi důležité. Určitě nám to pomůže, ale pořád je to 2:0 a ještě musíme dvakrát vyhrát. My si tohle uvědomujeme a do dalšího zápasu zase půjdeme s pokorou,“ řekl na klubovém webu.

Nedělní duel v Novém Jičíně má začátek v 18 hodin