„Bez střelby nemůžeme vyhrát zápas. Nevím, co se stalo, ale chyběly střely. Jsem z toho špatný,“ svěřil se pro klubový web novojičínský kouč Kamil Gebauer. „Dostaneme se do útočného pásma, ale místo střelby pošleme puk do rohu kluziště. Opava hrála chytře. Puky okamžitě posílala do středního pásma a rychle otáčela hru. Hrála šikovně a rychle. Nekombinovala ve středním pásmu a dojížděla nahozené kotouče. S tím jsme měli problém. Chceme hrát hokejově, ale to nefunguje. Tohle nás dnes zbytečně stálo body,“ přiznal hostující stratég.