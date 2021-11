„Nevyšla nám bohužel první třetina. Nic z toho, co jsme si řekli, se neplnilo,“ řekl pro klubový web trenér Ďáblů Kamil Geabuer. „Dostali jsme čtyři branky. Proti takto kvalitnímu soupeři se zápasy těžko otáčejí,“ pokračoval šéf novojičínské lavičky.

Ve druhé části stáhli hosté vedení Komety na rozdíl jednoho gólu a vypadalo to, že se nadechují k obratu. Opak byl ale pravdou. „Ve druhé třetině jsme se sice dostali na dostřel, ale Kometa má kvalitní tým a své vedení si pohlídala až do samotného konce. Proti takto kvalitním týmům musíme hrát poctivě z obrany, a jak jsem říkal, to jsme bohužel neplnili a Kometa tedy vyhrála zcela zaslouženě,“ uzavřel Kamil Gebauer.

Kometa Brno B - Nový Jičín 6:3 (4:1, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Kadlic (Malý, Gajarský), 16. Krejčí (Studený, Kališ), 18. Gajarský (Moskal, Trnka), 20. Kadlic (Švejda), 51. Švejda (Sedláček), 56. Halász (Škvrně, Kadlic) – 1. Konečný (Lehečka), 20. Lehečka (Maliník), 24. Hilšer (Pecha, Štefka)

HK Nový Jičín: Galuška (Šimonů) – Holáň, Kuboš, Tomeček, Váňa, Kleiner, Foltýn, Kožený – Bordowski, Štefka, Pecha, Lehečka, Poruba, Konečný, Zdeněk, Hilšer, Flok, Káňa, Maliník, Kořenek. Trenér: Kamil Gebauer