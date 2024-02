V pořádnou divočinu se proměnilo utkání II. hokejové ligy ve Vyškově. Domácí celek hostil Nový Jičín. Ďábly nakonec porazil 11:6. Novojičínští hokejisté mají před sebou náročné dny. V pátek hrají na ledě Havlíčkova Brodu a o den později ve Velkém Meziříčí.

Nový Jičín inkasoval jedenáct branek | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Dali jsme sice šest gólů, ale jedenáct branek dostat nemůžeme. Chtěli jsme odehrát dobrou první třetinu. Měli jsme hodně střeleckých šancí, ale neproměnili jsme je. Naopak soupeř ty góly v první třetině dal,“ byl smutný po zápase hrající trenér Nového Jičína Petr Kuboš. „Ve druhé části jsme dělali chyby, které soupeř trestal. Hrál jednoduše do brány a my jsme mysleli spíše na ofenzivu. Nemysleli jsme tolik na obranu, což vedlo k inkasovaným brankám. Je to pro nás ponaučení pro dva těžké zápasy, co nás nyní čekají. Věřím, že jsme natolik silný tým, že je zvládneme,“ uzavřel novojičínský stratég.

Vyškov – HK Nový Jičín 11:6 (4:2, 3:2, 4:2)

Branky a nahrávky: 4. Lekeš (Janeček), 11. Sebera, 15. Studený (Kořenek), 17. Lekeš (Tomajko), 20. Janeček (Holemý, Tomajko), 33. Popelka (Sebera, Krejčiřík), 35. J. Štefka (D. Hohl, Kořenek), 39. D. Štefka (Kořenek, J. Štefka), 42. Komínek (J. Štefka, D. Štefka), 46. Popelka (D. Vašíček), 53. Popelka (Krejčiřík) – 10. Maliník (Zdeněk), 19. Zdeněk, 34. Zdeněk (Maliník), 40. Flok (Dudáš, J. Sluštík), 43. Flok (J. Sluštík, Gebauer), 58. Maliník (Zdeněk). Rozhodčí: Gebauer – Hladík, Návrat. Vyloučení: 2:2.

Nový Jičín: Hořejší (20. Málek) – D. Holáň, Kuboš, Báchor, Hruška, Andrýsek, J. Holáň, Dudáš – Zdeněk, Maliník, D. Handl – J. Sluštík, Flok, Gebauer – Hudeček, Kafka, Berka – Hilšer. Trenér: Petr Kuboš