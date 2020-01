Nový Jičín hraje ve formě, v sobotu si připsal už čtvrté vítězství v řadě.

Proti posledním Moravským Budějovicím se ani nic jiného než výhra Ďáblů neočekávalo. Novojičínští do zápasu vstoupili dobře, už ve čtvrté minutě otevřel skóre Dominik Kafka, který se trefil rychle po vyhraném vhazování.

„Začátek byl podle našich představ,“ hodnotil zápas spokojený trenér Nového Jičína Petr Macháček. „Chtěli jsme soupeře dostat pod tlak a z toho vytěžit gólové šance, a to se nám povedlo, dvěma brankami jsme se dostali do pohodlného vedení. Úvod byl podle představ,“ dodal.

Na 2:0 zvyšoval už v deváté minutě po pěkné kombinaci a Kafkově asistenci Lukáš Finsterle.

Moravské Budějovice vstřelily svou jedinou branku ve 23. minutě, na 1:2 snižoval Aleš Trnka. „Nic to s námi ale neudělalo. Bylo to po naší chybě ve středním pásmu, soupeř toho dokázal využít. I dál jsme ale zápas měli pod kontrolou a věřili jsme, že to potvrdíme i střelecky, šancí jsme měli hodně, gólů jsme mohli dát i více,“ vykládal Macháček.

Ve 26. minutě vrátil Ďáblům dvoubrankové vedení jejich neproduktivnější hráč Rok Macuh a v 56. minutě definitivně Žihadla dorazil po rychlé akci Miroslav Kuba. „Tato branka nás definitivně uklidnila,“ doplnil Macháček.

V brance Nového Jičína se v posledních zápasech střídají Daniel Šimonů a Matěj Loubal, tentokrát padla volba na prvně jmenovaného. „Oba mají formu, takže je střídáme. Tohle jsou rozhodně příjemné starosti,“ uvedl k tomu Macháček. Příště jeho tým vyzve Žďár nad Sázavou.

NOVÝ JIČÍN – MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Nový Jičín: Šimonů – Rufer, Krutil, Tomeček, Hruška, Váňa, Kobylík, Tolokonnikov – Macuh, Lehečka, Kuba, Pecha, Štefka, Kafka, Palička, Poruba, Plitko, Finsterle, Krupa, Irgl. Trenér: Macháček.

Branky a nahrávky: 4. Kafka, 9. Finsterle (Kafka, Rufer.), 26. Macuh (Irgl), 56. Kuba (Kafka, Finsterle) – 23. Trnka (Krutiš, Piš).