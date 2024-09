Hokejisté Nového Jičína v generálce na nový soutěžní ročník II. ligy remizovali s Valašským Meziříčím 3:3. Bobří dokonce v samotném závěru vedli. Na konečných 3:3 srovnával Stratil. Do sezony vstoupí Ďáblové zápasem v Šumperku, a to ve středu osmnáctého září.

„V úvodu zápasu jsme chybovali a soupeř se dostal do vedení. První třetina nám jednoduše nesedla a počet střel na naší bránu byl vysoký. Díky gólmanovi jsme však zůstali na kontakt o jednu branku,“ rozebíral zápas na klubovém webu trenér novojičínských hokejistů Petr Macháček. „Ve druhé části jsme skvěle zareagovali a stav zápasu otočili, ale vzápětí jsme si nechali dát gól na 2:2. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že zápas chceme vyhrát, ale v oslabení jsme inkasovali. Bylo však dobře, že jsme to nevzdali a při power-play se nám po chybě brankáře podařilo srovnat. Se druhou a třetí třetinou jsme spokojeni, ale úvod nám vůbec nevyšel. Musíme si z toho vzít ponaučení, abychom v mistrovských utkáních byli schopni reagovat,“ dokončil své hodnocení.

Bobři Valašské Meziříčí – Nový Jičín 3:3 (1:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Dluhoš, 31. Turek (Koláček), 53. Turek (Goiš) – 29. Flok, 29. Šotkovský (Vosátko), 60. Stratil.

HK Nový Jičín: Klimek (Žůrek) – Kania, Stratil – Maliník, Flok, Gebauer – Vosátko, Havlík – Matiaško, Štědrý, Pawliczek – Holáň, Hruška – Berka, Šotkovský, Capil – Holáň D. – Kořenek, Škarka, Hudeček – Kalač. Trenér: Petr Macháček.