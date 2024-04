Novojičínští hokejisté pro letošek dohráli. Jejich pouť ukončil Havířov, jeden z horkých kandidátů na postup do Chance ligy. Nový Jičín ve třetím duelu nabral v první třetině tříbrankové manko a nakonec prohrál 1:10.

Nový Jičín má po sezoně | Foto: Jakub Formánek/hokej Hodonín

„Věděli jsme, že Havířov má kvalitní tým. Znovu se budu opakovat, že již od léta jsou připraveni na celou sezonu. My jsme klasický druholigový tým, kdy kluci chodí do práce a podobně. Už v sérii s Hodonínem, kdy se hraje obden, to byl opravdu shon, navíc, když kluci ještě k tomu chodili do práce. Vůbec nebyl čas na nějakou regeneraci nebo něco podobného,“ řekl asistent hostujícího kouče Jiří Zdeněk. „Ve třetím zápase nám opravdu došly síly. Chtěli jsme zápas odehrát důstojně, ale na hráčích šlo vidět, že toho mají fakt plné zuby. Všechny chyby vznikaly tím, že už jsme neměli sílu. Musím vyzdvihnout první dvě utkání, které kluci odehráli statečně, bojovně a s nasazením, kdy tu sílu v sobě ještě opravdu našli, po té těžké sérii s Hodonínem,“ dokončil své hodnocení.

AZ Havířov – Nový Jičín 10:1 (3:0, 4:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 7. Spratek (Klimša, Bednář), 12. Apolenář (Ćmiel, Vosátko), 18. Spratek (Kunc, Kratochvil), 29. Karafiát (Klimša, Křivohlávek), 31. Bednář (Kunc, Spratek), 32. Karafiát (Klimša), 33. Apolenář (Ficek, Franek), 44. Křivohlávek (Klimša, Kunc), 47. Ćmiel, 60. Klimša (Ščurek, Ševčík) – 46. Olesz (Škarka, J. Holáň). Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Rychlý, Vengřín. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 1587. Konečný stav série: 3:0.

HK Nový Jičín: Klimek (33. Hořejší) – Gřesík, Báchor, J. Hruška I, Dudáš, J. Holáň, D. Kafka – Hilšer, Chmel, Maliník – Konečný, J. Sluštík, Hudeček – Berka, Olesz, Gebauer – Škarka, Handl, M. Fišer. Trenér: Petr Kuboš.