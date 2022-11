„Bylo to strašně těžké utkání. Věděli jsme, že se soupeř prohrál pět zápasů v řadě a už ho bude chtít urvat. První třetina byla dobrá, ve druhé nám některé věci přestali fungovat. Jsou chyby, které se dělat nesmí, jenže my je děláme,“ řekl trenér Nového Jičína Kamil Gebauer.

Ďáblové už po 89 vteřinách vedli, hosté však dvakrát dorovnali a v úvodu druhé třetiny šli dokonce do vedení. Nový Jičín však ještě do druhé pauzy odpověděl třemi góly a výhru už v závěru udržel. „Naštěstí nám to momentálně lepí a drží nás gólman,“ podotkl Gebauer.

„Zápasy však musíme zvládat jednodušeji, takové nás stojí spoustu sil. Někteří hráči musí pochopit, že musí podávat týmový výkon. To teď nebylo, ale jsme šťastní za tři body. Závěr kluci odmakali a urvali jsme ho na sílu. Za to jim patří velký dík,“ dodal trenér Nového Jičína.

Jeho svěřenci vyhráli čtvrtý duel po sobě. „Hru jsme zjednodušili, tlačíme se více do branky a začalo to přinášet góly, což je super. Pořád však máme obrovské mezery a pokud chceme hrát v horních patrech tabulky, tak na nich musíme zapracovat,“ zdůraznil Gebauer.

Nyní čeká Nový Jičín velký svátek, v sobotu 12. listopadu přijede vedoucí Znojmo, které ještě neztratilo v soutěži ani bod. „Znojmo je jasný favorit, ale budeme hrát doma a na zápas se těšíme. Věřím, že zranění hráči se uzdraví a nastoupíme v plné síle,“ uzavřel Kamil Gebauer.

II. liga – 13. kolo (sobota 5. 11. 2022):

Havlíčkův Brod – Nový Jičín 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Valášek (Kliment, Moučka), 12. Moučka (Holenda, Čermák), 24. Kuchta (Tecl, Eklund), 38. Kuchta (Kopic, D. Košťál), 47. Tecl (Čermák, Voříšek) – 2. Konečný (Štefka, Pospíšil), 5. Maliník (Květoň, Foltýn), 27. Květoň (Maliník), 32. Kožený (Maliník, Květoň), 38. Květoň (Flok, Kožený), 44. Konečný. Rozhodčí: Maršálek - Kučera, Štěrba. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 315.

Nový Jičín: Šimonů – Pospíšil, Foltýn, Hruška, Váňa, Kožený, Holaň – Flok, Konečný, Hilšer, Lehečka, Pecha, R. Gebauer, Štefka, Handl, Květoň, Maliník. Trenér: K. Gebauer.