Startuje druhá hokejová liga. Kopřivnice i Nový Jičín začínají na domácím ledě

O víkendu jdou do akce! Hokejistům Kopřivnice a Nového Jičína začíná v sobotu 23. září nový ročník II. ligy. Oba týmy vstoupí do sezony na domácím ledě. Kopřivnice si to od 16 hodin rozdá s Vyškovem, Nový Jičín vyzve od 18 hodin Velké Meziříčí.

Hokejisté Nového Jičína a Kopřivnice vstoupí v sobotu do nové sezony II. ligy. Na snímku tým Nového Jičína během přípravy. | Foto: HK Nový Jičín