„Byla to vyrovnané série, vyřazení bolí,“ přiznal po utkání na klubovém webu trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň. „Každý zápas byl atraktivní a oba soupeři museli ze sebe vyždímat to nejlepší. Jsem na tým hrdý a zaslouží si poděkování. Bojovali a nic nevypustili. Smekám, kluci se dokázali dostat z těžké situace v základní části a probojovali se do play off, které odedřeli. Nesmím zapomenout na fanoušky. Moc děkuji za podporu. Jsou super, nejlepší v soutěži,“ zakončil trenér Kopřivnice hodnocení ze svého pohledu.

Opava zmrazila Valachy! Slezan se chce v pátek katapultovat do finále

„Dostat se do finále je splněný sen. Klobouk dolů před Kopřivnicí. Byl to opravdu těžký soupeř. Jsme rádi, že jsme to ukončili za stavu 4:1, že ta série nebyla maximálně dlouhá. Série nám vzala strašně moc sil. Teď kluci dostanou volno, ať doléčí nějaká lehčí zranění. Začneme se chystat na finále. Je nám jedno, kdo bude naším soupeřem. My musíme porazit každého, jestli chceme vyhrát. Pro nás jsou strašně důležité třetí třetiny. Už v sezoně se nám dařilo v nich nedostávat branky. Je to kvalitou týmu a kluci jsou trpěliví. Víme, že jsme silní v obraně,“ okomentoval utkání na webu Ďáblů trenér Nového Jičína Kamil Gebauer.

Nový Jičín – Kopřivnice 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Tomeček (Kořenek, Kafka), 37. Franek (Sluštík J.), 53. Franek – 2. Fojtík F. (Sluštík O., Suchý). Rozhodčí: Šutara, Rapák – Konvička, Hladík. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. Diváci: 1058. Konečný stav série: 4:1.

HK Nový Jičín: Šimonů – Kožený, Váňa, Hruška, Tomeček, Kuboš, Foltýn, Andrýsek, Kleiner – Franek, Zdeněk, Štefka, Flok, Sluštík J., Lehečka, Gebauer, Kafka, Káňa, Konečný, Kořenek, Květoň. Trenér: Kamil Gebauer.

HC Kopřivnice: Micka – Krzak, Slavík, Marek, Štěpánek, Mituchovič, Fojtík T., Kyselý – Suchý, Vaněk, Fojtík F., Gola, Mach J., Indrst, Pargáč, Pindel, Seidler, Sluštík O., Mach M. Trenér: Jaroslav Kofroň.