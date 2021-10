„Byli jsme o něco lepším celkem, ale vážíme si dvou bodů,“ pousmál se domácí kouč Kamil |Gebauer. „Musím Opavu vyzdvihnout, jedná se o kvalitního soupeře. Těší mě hlavně to, že jsme udrželi nulu vzadu. Směrem dopředu jsme šance měli, ale jejich brankář zachytal perfektně. To, že šel druhý bod za námi, je asi spravedlivé, šancí jsme totiž měli více než soupeř,“ podotkl trenér vítězného týmu.

„Zezadu nehrajeme špatně, ale je to podpořeno výkonem gólmana. Piták chytil několik velkých gólovek,“ chválil kouč Opavy Aleš Tomášek. Na šance byl Jičín lepší a asi zaslouženě má o jeden bod navíc. Mohlo to dopadnout i jinak, bohužel ale nedáváme góly a to se pak těžko vyhrává," zakončil šéf opavské lavičky.

Nový Jičín – Slezan Opava 1:0 po S.N. (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: rozh. náj. Hruška. Rozhodčí: Maršálek - Novotný, Peluha. Vyloučení: 3:4.

Ďáblové Nový Jičín: Šimonů – Hladiš, Kuboš, Kleiner, Tomeček, Váňa, Kožený, Hruška – Flok, Poruba, Maliník, Lehečka, Zdeněk, Kafka, Sluštík, Gebauer, Potočný, Káňa, Pecha, Kořenek. Trenér: Kamil Gebauer.

Opava: Piták – Věntus, Ficek, Kunc, Zapletal, Šindelář, Thiel, Prokop, Zouhar – Kadula, Krupa, Římský, Peterka, Štindl, Bursík, Rousek, Beránek, Damašek, Vojtovič, Vašenka, Malina. Trenér: Aleš Tomášek.