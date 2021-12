„Měli jsme vyhrát, byli jsme lepším týmem, měli jsme i mnoho šancí,“ řekl pro klubový web trenér Ďáblů Kamil Gebauer. „Hokej se ovšem nehraje na šance, proměnila o jeden nájezd více a díky tomu vyhrála,“ pokračoval šéf novojičínské lavičky. „Zápas jsme chtěli rozhodnout již v základní hrací době. Po druhém opavském gólu se nám podařilo využít přesilovku, ale bohužel jsme hned další střídání inkasovali a to se nám nesmí stávat. Takhle zkušený tým si takové chyby nesmí dovolovat. Nájezdy už jsou loterie, klukům jsem věřil, ale bohužel to nevyšlo,“ zakončil Kamil Gebauer své hodnocení.

„Dva body nám spadly do klína, jen díky tomu, že Nový Jičín hrál stejně hloupě, jako my,“ přiznal opavský trenér Aleš Tomášek. „Z naší strany to nebyl dobrý hokej. Před Vánocemi jsme získali dobré dva body, to je ale vše,“ podotkl.

Komplikací pro oba týmy byla nefunkční světelná tabule. „Pořádně nám to komplikovalo život. Hlasatel hlásil celkem dobře, ale nevěděli jsme přesně, jak dlouho jsme na ledě a podobně. Pro oba týmy to bylo stejné, jednoduché to ale nebylo," uzavřel Aleš Tomášek.

Slezan Opava – Ďáblové Nový Jičín 4:3 po S.N. (1:0, 0:2, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Wolf (Šindelář, Malina), 55. Malina, 59. Vašenka (Beránek, Zapletal). Rozhodující nájezd: Rousek. - 31. Gebauer (Flok), 37. Kořenek (Štefka), 58. Kořenek (Hruška, Flok). Rozhodčí: Škach – Vengřín, Kořistka. Vyloučení: 5:5, využití: 0:1. Diváci: 230.

HC Slezan Opava: Piták – Ficek, Šindelář, Věntus, Zapletal, Thiel, Kocián, Zelenka, Zouhar – Horný, Peterka, Krupa, Beránek, Kadula, Wolf, Vašenka, Malina, Rousek, Buršík, Římský. Trenér: Aleš Tomášek.

Ďáblové Nový Jičín: Galuška – Adámek, Kuboš, Hruška, Foltýn, Kožený, Andrýsek – Konečný, Gebauer, Maliník, Lehečka, Zdeněk, Sluštík, Flok, Štefka, Kořenek Trenér: Kamil Gebauer.