Nový Jičín – Flašarův celek začal utkání v Moravských Budějovicích, vinou dopravních komplikací, se zpožděním

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/František Géla

Novojičínští hokejisté zastavili šňůru čtyř porážek o jedinou branku, když ve středečním kole otočili domácí utkání proti poslední Karviné a slavili výhru 8:3. V sobotu pak cestovali na daleký led nováčka z Moravských Budějovic, kde začala utkání až téměř o pětačtyřicet minut později. Na vině byl pozdní příjezd Novojičínských, kteří zůstali viset téměř dvě hodiny v koloně na dálnici.

Utkání se na Vysočině nakonec odehrálo, i když se řešilo i odložení zápasu. Nový Jičín si nakonec na 220 kilometrů dlouhou cestu domů odvážel bod za porážku v prodloužení.

Posunutý začátek zápasu jako by ovlivnil i celou první třetinu, kdy byl k vidění urputný hokej s minimem vyložených šancí. Až v závěru první dvacetiminutovky se uvolnil domácí Havel a bývalý extraligový forvard překonal střelou švihem Iláše. „Už jsme byli skoro za Brnem a ještě jsme si říkali, že máme čas, protože jsme si dali fóra, ale najednou byla před náma kolona, ve které jsme stáli skoro dvě hodiny. Už jsme mysleli, že to otočíme, řešilo se už i odložení zápasu, ale nakonec se to rozjelo. Měli jsme pak asi dvacet minut na to se obléct, vystřelit na Iláše dva, tři puky a hrálo se. Na to všechno jsme na jejich strašně malém hřišti neodehráli špatný zápas," sdělil trenér novojičínského HK Aleš Flašar.

Velkou šanci na vyrovnaná měl na startu druhé části Ižacký, ale nejtěsnější vedení domácích Žihadel, které měly z poslední dvou utkáních skóre 15:2, nadále přetrvávalo. Na druhé straně pak předvedl několik úspěšných zákroků Iláš a tak mohla přijít vyrovnávací trefa ve 46. minutě, ale Uhlár ve vyložené šanci neuspěl. Nový Jičín se však přeci jenom dočkal, když se za pět minut nemýlil zkušený Mikšan.

Nováček soutěž pak dostal k dispozici početní výhodu, ale neuspěl. Stejnou příležitost dostali ale v závěru zápasu také hosté, ale zápas nakonec dospěl až do prodloužení, ve kterém po 83 vteřinách rozhodla šťastná trefa Šťávy, jehož nahození si Haloda nešťastně srazil do vlastní branky. „Byl to zápas brankářů a nakonec se nám podařilo alespoň vyrovnat. Musím ještě ocenit vynikající výkon rozhodčích," dodal na adresu arbitrů Flašar.

HC MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - HK NOVÝ JIČÍN 2:1 PP (1:0, 0:0, 0:1 – 1:0)

Branky: 17. Havel, 63. Šťáva - 51. Mikšan (Ižacký, Málek). Rozhodčí: Kopeček - Klouda Lainka. Vyloučení: 6:6. Bez využití.

HK Nový Jičín: Iláš – Horák, Zahradníček, Hoďa, P. Flašar, Hruška, Haloda – Ižacký, Novotný, Miškan – Škumát, Zdeněk, R. Gebauer – Uhlár, Kabeláč, Lehečka. Trenér: A. Flašar.