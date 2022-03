Trenére, po finále s Opavou jste měli více než týden volna. Jak jste tento čas využili?

Hned po finále dostali kluci na pět dnů volno, byl tam akorát jeden dobrovolný trénink. Chtěl jsem, aby měli možnost si odpočinout jak fyzicky, tak psychicky. Od pondělí už se zase chystáme na nadcházející program.

Fulnek jarní část rozjel, otázkou je, zda soutěž dokončí

Jak je na tom tým zdravotně?

Všichni jsou v pořádku. Jsme rádi, že jsme to s Opavou zvládli jen na čtyři utkání, mohli jsme tím pádem všechny drobné šrámy doléčit. Obrovsky nám to pomohlo, kluci se dali dohromady a budeme tak v plné síle.

Vraťme se na vteřinku k finálové sérii s Opavou. Čím jste ji tak převálcovali? Osobně mi přišlo, že velkou roli sehrály zkušenosti.

Souhlasím, bylo to hodně o zkušenosti. Před Opavou ale musím smeknout klobouk, sice jsme sérii zvládli na čtyři zápasy, všechny ale byly obrovsky těžké. My jsme však nic nepodcenili, do každého zápasu jsme šli na plno a chtěli vyhrát. Za což jsem samozřejmě moc rád. Nic jsme ale neoslavili, protože chceme v naší jízdě pokračovat dál (úsměv). Kluci si odpočinuli a je na nich vidět obrovská chuť dál vyhrávat.

Byl jste se na zápasy nadcházejících soupeřů osobně podívat? Tušíte, jaký hrají hokej?

Osobně jsem se podívat nebyl, ale díval jsem se na internetové přenosy. Nemůžu říct, že by mě tam úplně něco překvapilo, nicméně všichni si uvědomujeme, že nás čekají obrovsky kvalitní týmy. Celá tahle nadstavba je pro nás takovým bonusem, moc se na ty zápasy těšíme. Očekávám vyrovnané duely.

Vy už jste podobnou jízdu zažil před více než dvaceti lety, tehdy jste v Novém Jičíně dělal brankářskou jedničku…

Tenkrát jsme neměli tak kvalitní mančaft, jako máme dnes. Do play-off jsme se probojovali až z osmého místa, dostali jsme se tam jen tak tak. Všechny jsme naší následnou jízdou překvapili. Pamatuju si, že nás tehdy bylo strašně málo, odehráli jsme to stěží na tři útoky. Oproti tomu dneska máme čtyři pětky plus tři kluky, kteří na příležitost čekají. V tomhle je to dost rozdílné.

Užíval jste si tažení vyřazovacími boji více jako brankář, nebo nyní jako trenér?

Asi jako trenér, když jsem chytal, tak mi ani nedocházelo, že jsme celou soutěž vyhráli, to přišlo až časem. Teď si velmi dobře uvědomuji, jaký úspěch se nám podařil a nadále daří.

Program skupiny o postup do baráže

Čtvrtek 31. března – 1. kolo: 18:00 HC Rodos Dvůr Králové nad Labem – HK Nový Jičín

Sobota 2. dubna – 2. kolo: 18:00 HC Tábor – HC Rodos Dvůr Králové nad Labem

Pondělí 4. dubna – 3. kolo: 18:00 HK Nový Jičín – HC Tábor

Středa 6. dubna – 4. kolo: 18:00 HK Nový Jičín – HC Rodos Dvůr Králové nad Labem

Pátek 8. dubna – 5. kolo: 18:00 HC Rodos Dvůr Králové nad Labem – HC Tábor

Neděle 10. dubna – 6. kolo: 18:00 HC Tábor – HK Nový Jičín

Vítěz skupiny se v baráži o Chance ligu utká s týmem Šumperka, hrát se bude na čtyři vítězná utkání – 13., 14., 17., 18., případně 21., 23. a 25. dubna.