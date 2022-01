„První třetina nám vyšla. Kluci plnili do puntíku co jsme si řekli a taktika, na které jsme se domluvili nám vycházela. Díky tomu se nám podařilo odskočit soupeři na rozdíl dvou branek,“ komentoval zápas pro klubový web trenér Nového Jičína Kamil Geabuer. „Ve druhé třetině se ale někteří hráči zbláznili a přestali hrát to, co jsme si řekli a naše hra se úplně rozbila. Místo abychom jsme si výsledek pohlídali a byli trpěliví, tak jsme začali bláznit. Někteří hráči si musí uvědomit, že mají odpovědnost za celý mančaft a musí makat pro tým,“ dokončil trenér své hodnocení.