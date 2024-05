V Novém Jičíně mají jasno. Místní hokejisty v novém soutěžním ročníku povede trenér Petr Macháček. Pětačtyřicetiletá klubová legenda se přesouvá k prvnímu týmu od mládeže. Bývalý vynikající útočník už v minulosti Ďábly trénoval. Klub chystá i změny v hráčském kádru.

Rostislav Olesz je zpátky | Video: Jan Pitřík

„Petr byl pro nás jasnou volbou,“ prozradil Deníku novojičínský manažer Milan Urban. Petr Macháček je novojičínským patriotem. Krom krátkých epizod v Opavě a Kopřivnici byla výhradně jeho kariéra spojena s novojičínskou organizací. Naposledy působil v roli šéftrenéra Ďáblů. „Petr bude nadále šéfovat trenérům v klubu. Bude ale oproštěn od trenérské práce u mládeže,“ prozradil šéf sportovního úseku.

Změnami projde hráčský kádr. „Chceme kabinu trochu okysličit. Někteří hráči končí. Jasno bude v nejbližší době,“ poznamenal Milan Urban.

Z ostřílených hráčů skončili Jiří Zdeněk a Petr Kuboš. Druhý jmenovaný by mohl být asistentem Petra Macháčka. „Je to možnost,“ připustil Milan Urban. „Co se týká dalších kluků, tak většina by měla pokračovat,“ řekl ještě novojičínský manažer. Otazník visí nad hvězdným Rostislavem Oleszem. „Ještě se nám nevyjádřil,“ řekl manažer Ďáblů.

Šestého května začíná Novému Jičínu suchá příprava. Na led by měl tým vyjet na začátku srpna. V přípravě Novojičínští mimo jiné narazí na Šumperk, Opavu nebo Kopřivnici.