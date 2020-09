Domácí poslal v závěru první periody do vedení Herman. Jenže Ďáblové dvěma góly Bordowského ve druhé třetině vývoj utkání otočili a rázem vedli 2:1. Ve zbytku utkání už ovšem střílela góly jen Opava, která nakonec vyhrála 5:2 a má první tři body nového ročníku.

"Vedli jsme, ale najednou jsme prohrávali. Bylo to takové nahoru, dolů, ale naštěstí jsme zápas rychle otočili a nedostali žádný gól navíc. Potom by se to těžce dotahovalo. Dali jsme dva góly za sebou v přesilovce a poté už jsme zápas relativně v pohodě dohráli. Ale ve fázi, kdy byl zápas vyrovnaný, nebo jsme prohrávali, určitě nervozita byla. Konečně nám dnes napadaly branky, i když se výhra nerodila lehce. Asi rozhodla trpělivost a bojovnost, možná i domácí prostředí,“ řekl po utkání spokojený trenér Slezanu Opava Aleš Tomášek.

To hostující lodivod Petr Macháček už tak spokojený být nemohl. „Blbě se mi to hodnotí. Myslím si, že byl zápas vyrovnaný, ale domácí byli rozehranější, my jsme v prvním kole nehráli. Udělali jsme spoustu chyb, o vedení 2:1 jsme brzy přišli. Na útočné modré jsme dvakrát nechali kotouč a soupeř nás za to trestal. Ve třetí třetině z naší strany byla přemíra snahy, hrubky a fauly. Domácí to zvedlo a utkání už se víceméně jen dohrávalo. Dnes rozhodl důraz v brankovišti a produktivita, v tomto směru byli domácí lepší,“ uznal Macháček.

Opava – Nový Jičín 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. Herman (Rousek, Malina), 32. Vaněk (Spálovský), 34. Rousek (Malina, Herman), 49. Šindelář (Herman, Malina), 50. Seidler (Kunc) – 29. Bordowski (Maliník, Kleiner), 30. Bordowski (Maliník). Vyloučení: 4:8. Využití: 3:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Šutara – Bartek, Kořistka. Diváci: 253.

Opava: Daňa (Hasala) – Kunc, Kocián, Spálovský, Zouhar, Šindelář (C), Chalupa (A), Šendera – Vaněk, Seidler, Štindl, Římský, Buršík, Kadula, Gulda, Peterka, Herman (A), Kovářík, Rousek, Malina. Trenér: Aleš Tomášek.

Nový Jičín: Šimonů (Galuška) – Már, Holáň, Kleiner, Hruška, Váňa, Vacula, Krutil (A) – Poruba, Lehečka, Macuh (C), Pecha, Štefka, Kafka, Bordowski (A), Hilšer, Sluštík, Flok, Krupa, Maliník. Trenér: Petr Macháček.