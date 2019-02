Dlouho to vypadalo, že zůstane jen u přání, Nový Jičín totiž postupně nabral manko 0:4. Ve třetí třetině se však Ďáblové vzěpjali k velkému obratu. Nejprve se jim povedlo vyrovnat a v prodloužení pak celou otočku vítězným gólem na 5:4 završit.

„Po druhé třetině toho měli kluci plné zuby, v kabině jsme si k tomu něco řekli a udělali jsme určité změny, aby se to oživilo,“ naznačil trenér Nového Jičína Petr Macháček, co stálo za zmrtvýchvstáním jeho svěřenců po čtyřiceti minutách hry.

„A povedlo se to. Po dvou brankách, které jsme si vynutili tlakem kluci ucítili šanci, naopak soupeř se z toho úplně rozklepal, protože najednou zjistil, že nemá pevnou půdu pod nohama,“ pochvaloval si Macháček vyrovnání, které góly postupně zajistili Lehečka, Sonnek, Pecha a Kuba.

„Po druhé třetině bylo hlavně důležité udělat korekce v sestavě, když někde dosadíte nového hráče, má jiné myšlenky, vypadá to jinak. To se povedlo. Nebylo potřeba moc mluvení, toho bylo v poslední době hodně,“ vrátil se Macháček ještě k tomu, co probíhalo o přestávce před závěrečnou třetinou sezóny v kabině Nového Jičína.

První dvě třetiny nicméně byly od Ďáblů špatné, soupeře nechali uniknout do málem fatálního čtyřbrankového náskoku. „V první třetině jsme nebyli důrazní před naší brankou, dvakrát soupeř dorážel puk do branky. Byla to chyba těch hráčů, co byli zrovna před bránou a nesplnili úkol,“ zhodnotil Macháček první třetinu, kdy jeho tým dvakrát inkasoval v oslabení.

„Druhá třetina od nás nebyla špatná, ale udělali jsme dvě obrovské chyby v rozehrávce a soupeř toho dokázal využít. V podstatě jsme hráli osmnáct minut u soupeře, ale inkasovali jsme dva góly,“ posteskl si Macháček. „Měli jsme sice spoustu šancí, ale halvy jsme měli dole.“

Pak přišlo heroické srovnání na 4:4 a o novojičínském vítězství nakonec rozhodlo prodloužení. „My jsme byli ti hladovější, kteří chtěli více hrát,“ popisoval jeho průběh Macháček. „Byli jsme psychicky nahoře, měli jsme kotouč po většinu času v naší moci a vytvářeli jsme si šance.“ Zápas rozhodl Vojtěch Adamík, který si z pozice bránícího hráče najel na přihrávku od Jana Sonnka a trefil z poloviny odkrytou branku Opavy.

„Poslední utkání sezóny se má končit vítězně, a nám se to povedlo,“ byl rád Macháček. „Trochu jsme si i udobřili fanoušky a hlavně kluci sami sobě dokázali, že hokej nezapomněli a že ho pořád umí hrát,“ zakončil trenér.

NOVÝ JIČÍN – OPAVA 5:4pp (0:2, 0:2, 4:0 - 1:0)

Nový Jičín: V. Sonnek – Adamík, Már, Hruška, Holáň, Kališ, Gřesík – Kuba, Palička, Krupa, Pecha, Málek, Lehečka, Chvostek, Zedník, Vaňo, J. Sonnek, Hilšer, Irgl.

Branky a nahrávky: 49. Lehečka (Kuba), 50. Sonnek (Lehečka, Gřesík), 59. Pecha (Málek), 59. Kuba, 64. Adamík (J.) – 13. Jaroš (Spratek, Šindelář), 18. Hendrych (Jaroš, Šindelář), 28. Jaroš (Hendrych), 33. Jánošík (Jaroš).