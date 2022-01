Podívejte se: Opavu na Valašsku zlomila druhá třetina

„Dlouho jsme nehráli a bylo to znát, hlavně v první třetině, která nebyla z naší strany vůbec dobrá. Podařilo se nám dát brzy branku, ale poté jsme to zbytečně přehrávali a hlavně ve středním pásmu jsme hráli strašně složitě,“ vzal si slovo Kamil Gebauer, trenér vítězného týmu. „Po první třetině jsme si k tomu něco řekli a od druhé třetiny se to začalo zlepšovat. Myslím si, že od půlky toho utkání jsme už hru kontrolovali. Je velká škoda, že jsme neproměnili šance, protože těch jsme měli opravdu velkou spoustu,“ zakončil své hodnocení spokojený kouč Nového Jičína.

Nový Jičín – Kopřivnice 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Káňa (Kafka), 22. Zdeněk, 37. Gebauer (Andrýsek, Sluštík) – 37. Gola (Suchý). Rozhodčí: Vaněk - Vengřín, Veselý. Vyloučení: 2:3. Diváci: 386.

HK Nový Jičín: Šimonů – Hruška, Foltýn, Holáň, Adámek, Kožený, Andrýsek – Kafka, Zdeněk, Flok, Maliník, Konečný, J. Sluštík, Gebauer, Štefka, Káňa, Lehečka, Kořenek. Trenér: Kamil Gebauer.

HC Kopřivnice: Kubáň – Tomeček, Krzak, Kleiner, Štěpánek, M. Marek, T. Fojtík – Pindel, J. Mach, O. Sluštík, M. Mach, Indrist, Seidler, Pěnčík, Suchý, Hrubý, Gola, F. Fojtík, Pokorný. Trenér: Jaroslav Kofroň.