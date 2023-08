/FOTOGALERIE/ Hokejisté Nového Jičína dnes zahajují sérii přípravných zápasu na novou sezonu 2. ligy. Na úvod přivítají svěřenci nového trenéra Davida Dostála na svém ledě Bobry z Valašského Meziříčí. Začíná se v 18 hodin.

HK Nový Jičín (příprava na novou sezonu 2023/2024). | Foto: HK Nový Jičín

Fanoušci se mohou hned v prvním duelu těšit na již klasické derby s nedalekým soupeřem. Pro oba celky se bude jednat o zápasovou premiéru v novém ročníku. Speciální bude utkání hlavně pro Stanislava Báchora a Michaela Foltýna. Oba obránci totiž v minulých sezonách působili v obranných řadách svých nynějších soupeřů.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY:

Čtvrtek 17. 8.: Nový Jičín – Valašské Meziříčí

Úterý 29. 8.: AZ Havířov – Nový Jičín

Čtvrtek 31. 8.: Kopřivnice – Nový Jičín

Úterý 5. 9.: Šumperk – Nový Jičín

Čtvrtek 7. 9.: Nový Jičín – Kopřivnice

Čtvrtek 14. 9.: Nový Jičín – Šumperk

Úterý 19. 9.: Valašské Meziříčí – Nový Jičín

Zasáhnout do hry by měly i nové posily Ďáblů. Z Havířova se vracejí Jiří Zdeněk a Petr Kuboš, se kterými do Nového Jičína přichází také zkušený bek Martin Dudáš. Do soutěže vstoupí svěřenci nového trenéra David Dostála v sobotu 23. září proti Velkému Meziříčí. Ve středu 27. září dojde na atraktivní souboj se Slezanem Opava.

„Je to pro mě velká výzva, protože se vracím do neznámého prostředí. Mentalita lidí je zde jiná než ve Francii, ale nesmírně se těším na to, jak poznám kluky a jejich osobní ambice,“ řekl na začátku května po podpisu smlouvy kouč David Dostál.

„Věřím, že najdeme společnou řeč a že každý hráč najde v týmu svou úlohu, kterou přijme, bude ji respektovat a bude se v ní dobře cítit. Každý musí individuálně vidět vlastní posun a nadále se zlepšovat,“ dodal David Dostál.