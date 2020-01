Ztráta Nového Jičína na vytoužené play-off se po porážce 3:7 v Opavě navýšila už na čtyři body. Nový Jičín bohužel potkal okolo Vánoc pokles formy a prohráli doma s Havlíčkovým Brodem (1:4), ve Žďáru nad Sázavou (0:4) a naposledy právě s Opavou. Nedokázali tak navázat na předchozí sérii čtyř vítězství v řadě.

Největším soupeřem v boji o play-off je pro Nový Jičín i nadále jejich regionální rival Kopřivnice, který drží kýženou šestou příčku, poslední postupovou do čtvrtfinále. Svěřenci Petra Macháčka se ale musí ohlížet i za sebe, jen bod na ně ztrácí Žďár nad Sázavou. „Boj o play-off rozhodně nevzdáváme, bude to mezi námi, Kopřivnicí a Žďárem,“ říká trenér Nového Jičína Macháček. „S těmito mančafty to budou zápasy o všechno a kdo to zvládne, ten půjde do play-off.“

Vánoční svátky využili Novojičínští k tomu, ale se mužstvo dalo zdravotně do kupy, přesto stále někteří hráči chybí. „Nějaké absence máme, pořád nejsme kompletní. Nechci se na to ale vymlouvat, to potká každý tým. Bohužel je to shodnou okolností zrovna v období, kdy se nám to vůbec nehodí,“ prohodil Macháček.

Proti Opavě jeho mužstvo nezachytilo úvod zápasu, když poprvé inkasovalo už ve čtvrté minutě a po necelých osmnácti minutách už ztrácelo 0:4. „První třetina byla od nás jedním slovem tragická,“ nebral si servítky Macháček. „Nicméně, v závěru první třetiny jsme dali branku, která nás trochu uklidnila a ve druhé třetině to bylo z naší strany dobré, dostali jsme se na kontakt jen na jednu branku,“ pokračoval Macháček.

O snížení v první dvacetiminutovce se postaral přesnou střelou z pravého kruhu David Štefka, ve druhé třetině se pak prosadil tečí Tomečkovy rány od modré Daniel Pecha a brzy po něm snížil na 3:4 Lukáš Irgl.

Naděje na body byla rázem na světě. Jenže místo toho, aby Novojičínští ve třetí části Opavu zmáčkli, darovali jí dvojnásobnou přesilovou hru. A domácí trestali. Početní převahu využili a krátce po ní se prosadili ještě jednou.

V závěru utkání ještě Ďáblové zkusili risk bez brankáře, ale ten jim tentokrát nevyšel, gólem do prázdné branky korunovali domácí hokejisté své vítězství 7:3.

Opava tak jen potvrdila, že doma je opravdu silná, ze třinácti utkání před vlastními fanoušky body soupeři darovala jen dvakrát. „Opava byla v lepším rozpoložení a dokázala toho využít,“ uzavřel své hodnocení Macháček.

Nový Jičín čeká další zápas ve středu, kdy se utká na ledě lídra soutěže Šumperka.

OPAVA – NOVÝ JIČÍN 7:3 (4:1, 0:2, 3:0)

Nový Jičín: Šimonů – Rufer, Tomeček, Hruška, Váňa, Kobylík, Metelka, Tolokonnikov – Krutil, Macuh, Palička, Irgl, Finsterle, Štefka, Plitko, Krupa, Pecha, Kafka, Lehečka. Trenér: Macháček.

Branky a nahrávky: 4. Wolf (Cihlář, Černý), 11. Rousek (Malina, Herman), 15. Chalupa (Gulda, Štindl), 18. Rousek (Herman, Malina), 45. Peslar (Šindelář, Herman), 46. Zdeněk (Malina), 59. Štindl (Gulda, Peslar) – 20. Štefka (Kafka), 34. Pecha (Tomeček, Kafka), 35. Irgl.