/FOTOGALERIE/ Pořadatelé světového šampionátu dvacetiletých hokejistů představili v úterý v Třinci medaile, o které se v Ostravě a Třinci bude na přelomu letošního roku hrát. Jejich autorem je architekt a šperkař Oldřich Sládek a jsou z materiálu tak příznačného pro zdejší region, tedy z oceli.

Medaile pro hokejový šampionát dvacítek, které Česko na přelomu roků 2019 a 2020 hostí, jsou na světě. Autorem návrhu je Oldřich Sládek. | Foto: Lukáš Kaboň

Medaile jsou výjimečné právě svou konstrukcí. „Celé se to vyrábí ručně, kromě řezání, protože to by v tom počtu kusů dost dobře nešlo. Ale dá se říct, že každá z těch medailí je z důvodu ručního zpracování originál,“ přiblížil úvodem vznik medailí designér Oldřich Sládek.