Sedmapadesátiletý zkušený Zdeněk Moták, rodák z Ostravy, vedl v minulosti Vítkovice, působil i ve Spartě a v posledních pěti sezonách šéfoval střídačce Olomouce. Jako asistent byl také u reprezentací do 18 a 20 let.

„Po skončení nynějšího trenérského štábu jsme hledali vhodné nástupce. Děkuji Zdenku Motákovi a Vladimíru Orsághovi, že do toho šli, protože po těch úspěších není jednoduché na to navázat. Bude to pro ně těžká role. Mají můj obdiv, že se do toho pustili,“ uvedl sportovní ředitel Jan Peterek.

Prozradil, co vedlo zrovna k této volbě. „Diskuse z mého pohledu byly plamenné, protože jsme to řešili v úzkém kruhu vedení. Byly tu různé varianty. Pro Zdeňka nás vedla jeho zkušenost, rozvaha, s jakou přistupuje k problémům a v Olomouci byla vidět za ním práce, která se nám líbila. Stejně tak rozhovory v médiích a jeho aura,“ vysvětlil Peterek, s tím, že padlo i doporučení ze strany bývalého hráče Zbyňka Irgla.

„Nemohl si ho vynachválit. Dobrozdání jsme měli i od jeho okolí,“ pokračoval Jan Peterek.

„V mém hledáčku byl už v roce 2011, kdy jsme spolu hráli finále. Ještě s panem Markem jsme říkali, že by to mohla být možnost, a jsem rád, že to vyšlo. Byť až po jedenácti letech,“ doplnil viceprezident klubu Jan Czudek.

Sám Zdeněk Moták si příležitosti váží. „Přicházím s obrovským respektem a pokorou. Mohu nabídnout maximální práci, aby naděje a nároky byly naplněny,“ prohlásil trenér.