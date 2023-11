/FOTOGALERIE/ Byl to jeho zápasu. Hokejový útočník Rostislav Olesz prokázal svou extratřídu. Největší hvězda druhé ligy, která momentálně háji barvy Nového Jičína doslova zhasla žďárské Plameny. Bývalý reprezentant se na vítězství 6:2 podílel čtyřmi góly a jednou asistencí.

Rostislav Olesz udělal proti Žďáru pět bodů | Foto: HC Nový Jičín

„Věděli jsme, že máme před sebou těžké utkání, což ukázala hned první třetině. Sice jsme ji vyhráli, ovšem soupeře jsme pustili snad do čtyř vyložených šancí. Naštěstí nás podržel brankář Šimonů, který odchytal parádní zápas,“ ohlížel se za třetím vítězným duelem v řadě novojičínský trenér David Dostál.

O přestávce bylo v kabině Ďáblů menší dusno. „Museli jsme lehce zvýšit hlas a jasně si říci, že takhle to nepůjde. Hra se zlepšila, pořád to ale nebylo ono,“ přiznal domácí stratég. Nakonec vzal osud zápasu do svých rukou Rostislav Olesz. „Byla to jeho one-man show. Vzal tíhu zápasu na sebe a kluci mohli hrát uvolněněji. Jeho góly přišly v pravou chvíli. Přišel, viděl a zúročil své zkušenosti,“ pochvaloval si nakonec David Dostál.

Nový Jičín – SKLH Žďár nad Sázavou 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. Olesz (Zdeněk), 25. Konečný (Maliník, Květoň), 34. Olesz (Zdeněk, Kuboš), 36. Olesz (Flok, Zdeněk), 44. Květoň (Zdeněk, Olesz), 58. Olesz (Květoň, Dudáš) – 32. Dušek (Kulhánek, Půhoný), 52. Dušek (Půhoný). Rozhodčí: Koziol – Bartek, Frais. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 558.

HK Nový Jičín: Šimonů – Báchor, J. Holáň, Hladiš, Kuboš, Dudáš, Hanák – Konečný, Maliník, Květoň – Zdeněk, Flok, Olesz – J. Sluštík, Kafka, D. Handl – Berka, Škarka, Hilšer. Trenér: David Dostál