Opavští hokejisté stejně jako v pátek na ledě Ďáblů neodehráli vůbec špatný duel, znovu jim ale zbyly jen oči pro pláč. Novojičínští šli do vedení 2:0, poté snížil Wolf. Ve třetí třetině červenobílí svého soupeře mačkali jako citrón, pak ale z trestné ujel Foltýn, který upravil na 3:1. Svou druhou brankou stačil Petr Wolf jen korigovat na 3:2. Nový Jičín v sérii vede 3:0, Slezan bude doma v úterý odvracet konec sezony.

"Soupeře jsme přestříleli, vyhráli jsme více buly, což svádí k tomu, že jsme ten zápas měli vyhrát. I přesto je pro nás výsledkem nic. Máme přesilovku, místo toho, aby jsme dali gól, tak nám ujedou, dají na 3:1 a je po zápase. Strašně těžce se mi to hodnotí. Beru, že má Jičín velmi dobrý mančaft, ale my jsme to dnes odpracovali a hráli opravdu dobře. Jsme smutní, ale na domácí zápas se připravíme a minimálně naším fanouškům ještě chceme udělat radost. Fyzicky na tom nejsme vůbec špatně. V žádném případě nechceme prohrát s nulou," řekl po utkání v Novém Jičíně trenér Opavy Aleš Tomášek.

Ďáblové Nový Jičín – HC Slezan Opava 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 7. Flok (Váňa), 26. Tomeček (Konečný), 52. Foltýn (Kuboš) – 32. Wolf (Kunc, Horný), 57. Wolf (Kadula). Rozhodčí: Škach, Čuňočka – Kořistka, Hladík. Vyloučení: 2:1, bez využití. Diváci: 1142. Stav série: 3:0.

Ďáblové Nový Jičín: Šimonů – Tomeček, Hruška, Foltýn, Kuboš, Váňa, Kožený, Andrýsek – Káňa, Maliník, Konečný, Gebauer, Kafka, Lehečka, Zdeněk, Sluštík, Flok, Štefka, Franek, Květoň, Kořenek. Trenér: Kamil Gebauer.

HC Slezan Opava: Piták – Kocián, Zelenka, Kunc, Thiel, Zapletal, Vojtovič, Zouhar, Šindelář – Krupa, Kadula, Damašek, Peterka, Horný, Štindl, Beránek, Rousek, Wolf, Římský, Malina, Vašenka. Trenér: Aleš Tomášek