Pomohla středeční ztráta Opavy s Orlovou. Kopřivnice si znovu zahraje v play-off.

Důležitý krok k postupu udělali Kopřivničtí už v sobotu, kdy porazili vysoko 6:2 David Servis České Budějovice, který bojuje o postup do play-off pro změnu ve skupině Jih. „Jisté ale ještě nic nemáme,“ zůstával ještě obezřetný trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň.

Vstup do utkání s jihočeským soupeřem neměla Tatra ideální, v 8. minutě dokonce pustila České Budějovice do vedení. Důležité ovšem bylo, že se domácím povedlo ještě v první třetině srovnat, minutu a půl před první přestávkou se o to postaral Daniel Hrubý.

„Na začátku utkání jsme byli trochu nervózní, protože jsme věděli o jeho důležitosti,“ přiznal Kofroň. „Naštěstí se nám povedlo do konce první třetiny vyrovnat a ve druhé třetině jsme pak přidali rychlé tři góly a to nás trochu uklidnilo.“

Druhá třetina byla vskutku zlomová. Tatra svého soupeř přehrála, opět se navíc mohla spolehnout na výborně chytajícího Hromadu v brance. Ten mimochodem podepsal smlouvu na střídavý start se Vsetínem, předním týmem druhé nejvyšší české soutěže, který má zdravotní problémy ve svém brankovišti.

Dalším důležitým okamžikem celého utkání bylo, že se Tatře povedl nástup do závěrečné periody, už po minutě a půl navýšil kopřivnický náskok na čtyřbrankový Adam Kofroň. „Pak jsme ale dostali branku na 5:2, měli jsme pár zbytečných vyloučení a soupeř ještě hrozil z brejků,“ hodnotil závěr duelu Kofroň. „Úplný konec jsme si potom už pohlídali.“

Kopřivnice tak velice důležité utkání směrem k boji do play-off zvládla, navíc dokázala odčinit předchozí vysokou domácí porážku 1:5 od Valašského Meziříčí. „Věděli jsme, že máme sílu České Budějovice porazit. Vzali jsme si z utkání s Valašským Meziříčím ponaučení, vyvarovali jsme se chyb, zlepšili jsme přesilovku a vyšlo to,“ pochvaloval si Kofroň.

Sérii tří domácích zápasů v řadě tak Tatra zakončila vítězně, celkově za toto období získala šest bodů. „V této soutěži může každý porazit každého, my jsme už mohli mít jistotu play-off, bohužel nemáme. Musíme jít dál. Je fakt, že Valmez byl lepší a vyhrál zaslouženě,“ uznal Kofroň.

KOPŘIVNICE – DAVID SERVIS ČESKÉ BUDĚJOVICE 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Kopřivnice: Hromada – Stříž, Imrich, Ficek, Krutil, Puškár, Bail, Fojtík, Pěnčík, Hrubý, Korec, J. Mach (C), M. Mach, Červenka, Havránek, Suchý, Kofroň, Gola, Sluštík.

Branky a nahrávky: 19. Hrubý (Matěj M., Gola), 26. Gola (Hrubý), 28. Sluštík (Červenka), 33. Červenka (Puškár), 42. Kofroň (Sluštík, Puškár), 51. Hrubý (Mach M.) – 8. Šulčík (Škopek), 50. Jan Bárta (Jiří Bárta, Kříž).