Toho těší návrat některých hráčů. „Po dlouhé době se nám vrací marodi a potrestaní hráči, takže doufám, že mužstvo ukáže svou kvalitu, kterou jsme ukazovali i bez nich, ale o to víc by to mělo být v už v nejbližším domácím zápase vidět,“ vykládá Holaň.

HC VÍTKOVICE – program:

20. ledna (17.30):

Vítkovice – Liberec

22. ledna (16.00):

Vítkovice – Litvínov

27. ledna (17.30):

Vítkovice – Hradec Králové

31. ledna (17.30):

Vítkovice – Třinec

3. února (17.30):

Vítkovice - Sparta

„Znovu bude rozhodovat disciplína, která se nám teď, a to musím zaklepat, daří. Poslední dva zápasy jsme měli málo vyloučených a bylo to vidět i na výsledcích. Nepouštíme soupeře do přesilových her, což je dobře. Musíme se toho držet,“ hlásí Holaň.

Liberci patří aktuálně sedmé místo v tabulce, naposledy Severočeši po třech porážkách zabrali, když doma zdolali Karlovy Vary 3:1. „Berme, že výhoda domácího prostředí by měla rozhodovat, jenže ne vždy to tak je. Čekají nás těžké zápasy,“ ví Holaň.

„Když se podíváme hned na prvního soupeře, tedy Liberec, tak to je top mužstvo, které má zkušené hráče, v uvozovkách reprezentačního gólmana. Mají třetí nejvyšší počet vyhraných utkání venku, my se ale budeme starat hlavně o svou hru,“ vzkázal Holaň.

Vítkovice ocení legendu Vladimíra Vůjtka, pod stropem budou viset dvě devítky

„Musíme se odpíchnout od dobré hry. Na nás už se každý připravuje s maximální soustředěností, protože jsme mužstvo, které je od začátku sezony nahoře. O to víc nás to musí motivovat, že si nemůžeme dovolit pustit metr ledu zadarmo,“ dodává Miloš Holaň.

Šňůru domácích zápasů zakončí Vítkovice 31. ledna derby s Třincem a 3. února speciálním zápasem se Spartou. Ostravský klub v něm vzdá hold legendě Vladimíru Vůjtkovi a současně vzpomene na poslední boj o federální titul z jara 1993 při jeho 30. výročí.