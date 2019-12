„Je bláznovství to dávat do haly jako je Ostravar Arény,“ zněla řada názorů. Jenže už první den ukázal opak, když do druhé největší arény v republice přišlo sedm tisíc diváků. A to byl jen začátek. V dalších dnech museli organizátoři (nejen) při zápasech českého týmu rozšiřovat do té doby omezenou kapacitu haly. Nakonec ji kompletně využili a atmosféra byla srovnatelná s tou, která panovala v letech 2004 a 2015 při mistrovstvích světa zdravých hokejistů.

Mistrovství světa v para hokeji 2019, Korea - Česká republika

Nebylo tak divu, že už po třech dnech padl světový rekord v návštěvnosti na para hokeji. Maximum z finále paralympiády 2002 v Salt Lake City Norsko USA (8317 diváků) bylo překonáno (8462), to se pak opakovalo ještě dvakrát, když Češi zaplnili Ostravar Arénu až po střechu (8600 diváků). Celkem dvacet ostravských zápasů navštívilo 45 tisíc lidí.

„Vždyť hokej skončil a nikdo neodcházel z haly. To je prostě neuvěřitelné, klobouk dolů před lidmi,“ byl až dojatý po posledním utkání, kdy tým dostal od nadšených příznivců podomácku vyrobenou maketu poháru až na led, útočník Zdeněk Krupička.

Mistrovství světa v para hokeji v Ostravě 2019, Česká republika - USA

Právě tato věc vykompenzovala týmu zklamání z toho, že nezískal medaili.

„Připravovali jsme se na to, makali jsme, co jsme mohli, a moc jsme ji chtěli, ale na druhé straně je to vítězství v tom, co tady předvedli fanoušci. Téměř každé utkání bylo vyprodané, byl to neuvěřitelný zážitek. Nemohli jsme to vypustit, protože diváci tady byli nejúžasnější, co jsem kdy zažil,“ pochvaloval si Krupička.

Kromě výsledků zaujali reprezentanti také svými příběhy. Obránce Tomáš Kvoch dostal v semifinále loktem od Jacka Wallace, led opouštěl na nosítkách, do nemocnice ale jet odmítl a ještě se vrátil do hry. Útočník Karel Wágner si ve stejném zápase porouchal své sáňky takovým způsobem, že hrozilo, že do střetnutí o bronzovou medaili nenastoupí. Opravit se je podařilo až ve Vítkovických železárnách.

Fanoušci se v Ostravar Aréně nenudili a para hokejový šampionát se i díky nim zařadil mezi vrcholné akce tohoto roku v regionu.