Po pár hodinách ale odlétal zpět do Prahy. „Ten program je opravdu nabitý, ale čas na relax si člověk najít musí. I když je to v rychlosti,“ bere povinnosti okolo hokeje jako součást své práce David Pastrňák.

Stihl jste letos při tom „frmolu“ i osobní volno?

Snažím se vždycky udělat si čas na odpočinek. Je hodně důležitý. Letos jsem byl na krátké dovolené v Chorvatsku a pak ve Španělsku. Samozřejmě už trénuji několik dní, takže ani dovolená se neobejde bez tréninku.

Máte nějaké oblíbené místo? Preferujete spíš odpočinkovou dovolenou, to znamená relaxaci, nebo třeba adrenalinovou dovolenou spojenou s nějaký sportem?

Ani ne, neplánuji nic hodně dopředu. Ale snažím se všude něco dělat, hýbat se. Takže odpočinek určitě ano, ale dohromady s relaxem i nějakými aktivními sporty.

Na nedávném klubovém tenisovém turnaji v Havířově vám to šlo slušně i s tenisovou raketou. Jak často se k tenisu dostanete?

Děkuji, tenis mám moc rád, snažím se ho hrát každý den, ale bohužel jen v létě.

A co hokejbal? Ťuknete si ho někdy s Palovými (Martin a Tereza jsou reprezentanti ČR – pozn. aut.), tedy s vašimi blízkými kamarády z Karviné?

Hokejbal mám rád a také si ho vždycky rád zahraji. Jestli s Palovými, to vždycky závisí na mé sezoně v Americe. Hokejbalová sezona u nás ale končí skoro ve stejných termínech, takže toho většinou moc nestihnu.

Co jste vlastně říkal na letošní bronz z MS, který získaly karvinské hokejbalistky Tereza Palová a Kateřina Němcová v dresu národního týmu? Mimochodem, předloni byly i u titulu mistryň světa doma v Pardubicích…

Vím, to byl obrovský úspěch. Jsou to holky šikovné (úsměv), takže jsem jim gratuloval. Stejně jako Martinovi k loňskému titulu v Kertu.

Další váš kamarád, hokejista David Cienciala z Třince, zamířil v létě do Mladé Boleslavi. Stihl jste to s ním probrat?

Bohužel jsme každý na jiném konci republiky, takže letos jsem se s ním nestihl ani pozdravit. Ale jinak sleduji jeho hokejovou cestu a držím mu pěsti, ať se muv Bolce daří.

Teď k vám a NHL, kde už působíte pět let. Kam se podle vás posunul David Pastrňák z roku 2014? Jak jste se viděl před pěti lety a jak nyní? Kde je ten největší rozdíl?

Největší rozdíl je určitě v mé hře v obranné fázi, na které hodně pracuji od doby, co jsem přišel do organizace Boston Bruins. A samozřejmě se i lépe cítím v osobních soubojích než na začátku. Zesílil jsem, přibral. Taky už mám nějakou menší zkušenost, kterou jsem během těch pěti let nasbíral.

Cítíte, že ta poslední sezona, byť to těsně nevyšlo, byla průlomová? Že se z vás stal už lídr týmu, tahoun, na kterého mužstvo spoléhá? Není taková role svým způsobem i svazující?

Za vyloženého lídra se určitě nepovažuji, máme tady vyrovnaný tým, že do pozice tahouna se postaví pokaždé někdo jiný. A přesně to pro tak dlouhodobou soutěž, jako je NHL, potřebujete. Přece jenom s play-off odehrajete nějakou stovku zápasů, a to není sranda. Každý se s tou svou rolí v týmu musí nějak popasovat a já se do role lídra moc nepasuji, takže to ani není nijak svazující.

Omlouvám se za dotaz, ale můžete popsat cestu do letošního finále a co jste po něm cítil?

Cesta byla krásná, bohužel se špatným koncem. Pořád mě to bolí, tudíž bych to dále nerozebíral…

A vnímali jste aspoň v klubu, že se letos naskýtá ojedinělá šance Stanley Cup vyhrát? Všichni favorité končili už v prvním kole a ze slavných jmen tam zbyl prakticky jen váš Boston.

Všichni, co se v hokeji pohybují, vědí, že play-off je prostě jiná soutěž, a to se taky potvrdilo. Pro mě byl favorit prakticky každý, kdo se do play-off dostal. Chcete-li vyhrát nejslavnější trofej na světě, musíte porazit toho, na koho narazíte v dalším kole a je jedno, jestli vyhrál základní část, nebo šel z posledního místa, je to prostě jiná soutěž.

Myslím, že nebudu sám, ale spousta lidí je přesvědčena, že jednou ten Stanley Cup získáte a přivezete ho do Havířova, popřípadě i do Karviné, ukázat. Co myslíte, že je ještě potřeba pro celkový úspěch udělat?

Toho si moc vážím a děkuji za podporu. A recept na to, jak získat Stanley Cup, je jednoduchý – hlavně neusnout na vavřínech a pořád na sobě pracovat, zlepšovat se a zdokonalovat. Pak trošku toho hokejového štěstíčka a stát se může cokoliv.

Také jste havířovský patriot – sledujete i dění v Havířově? Co jste říkal letošnímu tažení AZ, který s mladým kádrem vzdoroval v play-off favorizovaným Českým Budějovicím?

Havířov sleduji, to je jasné. Zajímám se o výsledky a myslím, že za své tažení v uplynulé sezoně se kluci nemají zač stydět. Mnoho mladých nadějných hráčů v řadách týmu znamená, že za pár let půjdou ještě výš. Budějovice mají obrovsky silný kádr, který se dá srovnat s extraligovým týmem, takže Havířov odvedl dobrou práci a jistě v ní bude pokračovat dál.

Poslední věc – potřetí v řadě jste vyhrál Zlatou hokejku, což se v moderní éře povedlo jen legendárnímu Jaromíru Jágrovi. A nutno říct, že mnozí vás už s Jágrem srovnávají. Jste tedy nový Jágr?

No, srovnávat se ve svých třiadvaceti letech s naší stále ještě skvěle hrající legendou českého hokeje si netroufnu, je to hodně těžké. Já osobně se za nějakého novodobého Jágra vůbec nepovažuji, ale potěší slyšet od lidí, že vás k někomu takovému, jako je Jarda, přirovnávají. Za to můžu jen poděkovat. Ale musím být i trošku optimista, čeká mě ještě velký kus cesty, dřiny a odhodlání, abych se mu někdy pokusil jen přiblížit.

DAVID PASTRŇÁK

Narozen: 25. května 1996

Výška a váha: 183 cm/83 kg

Pozice: útočník (pravé křídlo)

Přezdívka: Pasta



Kariéra: AZ Havířov – mládež (do r. 2012), Oceláři Třinec – mládež (2012), Södertälje SK – juniorka (2012-2013), Söder-tälje SK (2013-2014), Providen-ce Bruins (2014), Boston Bruins (2014 až dosud)



Úspěchy: finále NHL s Bostonem (2019), letošní bilance v play-off 24 zápasů, 19 bodů (9+10)



Reprezentace: U16 až U20 v letech 2011 až 2016, bilance 65 zápasů, 59 bodů (25+34), A--tým 2016 až dosud, bilance 30 zápasů, 21 bodů (7+14)



Úspěchy: 2. místo na MS U18 (2014)