Na vítězství z Havlíčkova Brodu nenavázali. Na ledě Velkého Meziříčí novojičínští hokejisté neustáli gólovou přestřelku. Ďáblové nezachytili první třetinu a nakonec odešli poraženi v poměru 4:7. Nyní čeká na svěřence trenéra Petra Kuboše derby s Opavou. To se ve středu odehraje na ledě krnovské Krystal arény.

Nový Jičín prohrál ve Velkém Meziříčí | Foto: Hokej Nový Jičín

„V Havlíčkově Brodě jsme odehráli super zápasy. Plnili jsme si vše, co jsme řekli. Bylo to dobré i po taktické stránce, za to jsme měli odměněni,“ poznamenal hrající kouč Ďáblů Petr Kuboš.

Kopřivnice se vrací s prázdnou, srazily ji individuální chyby

O den později na ledě Velkého Meziříčí už to tak dobré nebylo. „Byli jsme jako počasí. Všechno v našem podání bylo špatně. Nešlo nám to, dělali jsme individuální chyby,“ hledal příčiny sobotní porážky trenér. „Do šancí se jsme dostávali, bylo jich dost, trápili jsme se ale s koncovkou. Soupeř byl pořád vedení a hrál v klidu,“ zakončil Petr Kuboš.

Velké Meziříčí – Nový Jičín 7:4 (4:1, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Lašák (Broža), 6. Paleček (Juráň, Vedral), 16. Paleček (Vedral, Juráň), 16. M. Juda (Nesvadba), 23. Juráň, 41. Doležal (M. Juda), 56. Paleček (Juráň, D. Dolníček II) – 10. Květoň (Olesz), 27. Olesz (Květoň), 27. Gebauer (Flok, J. Holáň), 60. Květoň (Kuboš, Olesz). Rozhodčí: Schenel – Smetková, Viskot. Vyloučení: 6:6.

Nový Jičín: Hořejší (21. Málek) – D. Holáň, Andrýsek, Báchor, Kuboš, Hruška, J. Holáň, Dudáš – Berka, Olesz, Flok – Gebauer, Květoň, Konečný – Kafka, D. Handl, Hudeček – J. Sluštík, Zdeněk, Maliník – Hilšer. Trenér: Petr Kuboš.