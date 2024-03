I druhé čtvrtfinálové utkání druhé hokejové ligy zvládl favorizovaný Havířov. Na novojičínském ledě zářil hostující gólman Šimonů, který sezonu začal právě v sestavě Ďáblů. Svým bývalým spoluhráčům nedovolil skórovat a jeho tým nakonec vyhrál 3:0. Třetí duel se odehraje ve středu na havířovském ledě.

Nový Jičín prohrál i druhý zápas | Foto: AZ Havířov

„Máme zraněné kluky, hrajeme v okleštěné sestavě, což je projevuje na fyzické síle. Točíme tři lajny, zranil se nám do toho další obránce. Dohrávali jsme tak s pěti beky,“ vracel se k utkání asistent novojičínského trenéra Jiří Zdeněk. „Havířov disponuje velkou kvalitou, je vidět, že má natrénováno. Do zápasů s nim jdeme s tím, abychom nedostávali příděly,“ přiznal novojičínský asistent. „Musím klukům poděkovat za to, jak poctivě do zápasů jdou a dokážou si dobře nastavit hlavy. Není to odevzdané. Kdyby se nám podařilo dát alespoň jeden gól, byl by zápas zajímavější,“ zakončil Jiří Zdeněk.

Nový Jičín – Havířov 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Ščurek (Haas, Bednář), 22. Franek (Bednář, Kunc), 41. Klimša (Bednář, Franek). Rozhodčí: Šutara, Šico – Gančarčík, Hladík. Vyloučení: 5:5. Diváci: 884. Stav série: 0:2.

HK Nový Jičín: Klimek (Hořejší) – J. Holáň, Báchor, Gřesík, Dudáš, J. Hruška I, D. Kafka – Hudeček, J. Sluštík, Škarka – Konečný, Maliník , Handl – Olesz, Berka, Gebauer – Hilšer, Chmel, M. Fišer. Trenér: Petr Kuboš.