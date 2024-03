Skvěle vstoupili do druhého osmifinálového duelu s Vyškovem kopřivničtí hokejisté. Před více než tisícovkou fanoušků rychle vedli o dvě branky. Bohužel od druhé části začal úřadovat favorit, výsledek otočil a vyhrál 4:2. V sobotu se hraje na ledě Vyškova a pokud Kopřivničtí prohrají, končí jim sezona.

Kopřivnice prohrála i druhý zápas | Foto: Jakub Formánek/SHKM Hodonín

„Dostali jsme se rychle do dvoubrankového vedení. Hosty to nakoplo a často nás trápili obraném pásmu,“ hovořil o utkání trenér Kopřivnice Marcel Kuděla. „Kluky musím pochválit. Padali do střel. Jen je škoda, že se nám nepodařilo proměnit naše šance,“ litoval kopřivnický stratég. „Divákům se zápas musel líbit. Nabídl spoustu střetů a soubojů. Nám bohužel utekla druhá třetina, ve které jsme za stavu 2:3 neodkázali využít nabídnuté přesilovky. Divákům děkujeme za perfektní atmosféru. Ve Vyškově to bude v sobotu strašně těžké, nicméně nic nevzdáváme,“ zakončil Marcel Kuděla. Sobotní duelu má začátek v 15 hodin.

HC ISMM Kopřivnice – HOKEJ Vyškov 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Pindel (Brodek, Marek), 5. Pargač (Pindel, Marek) – 22. Sebera (Krejčiřík, Vašíček), 26. Kořenek (Hefka, Studený), 37. Krejčiřík (Žižka, Holemý), 58. Sebera (Dluhoš, Hefka). Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Bartoň, Tvrdý. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. Diváků: 1032.

Kopřivnice: Kubáň (Baldik) – Petrek, Marek, Hlaváč, R. Bartošák, Hrůzek, Fojtík, P. Zeman – J. Mach, Pindel, Brodek – Pargač, O. Sluštík, Suchý– Pastor, Indrst, Kubík. Trenér: Marcel Kuděla.