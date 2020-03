Misi hokejové Studénky zastavili těšínští vlci už v semifinále, tedy ve stejné fázi play off jako před rokem. Základní část přitom Studénka s přehledem s náskokem šestnácti bodů na druhý Nový Jičín B vyhrála, takže šla do vyřazovacích bojů v roli jasného favorita.

„S tím, jak se nám povedla základní část, jsme spokojeni,“ řekl trenér Studénky Miroslav Pokorný. „Vyplatilo se nám, že jsme měli hodně široký kádr, jednou zápas rozhodla první pětka, jednou druhá a jindy třeba třetí. Také jsme mohli obehrávat mladé hráče, kteří tak získali cenné zkušenosti,“ pochvaloval si.

Play off však už byla z pohledu Studénky úplně jiná písnička. „Začíná se vždy od nuly a je to úplně jiná soutěž. A přiznám se, že play off moc nemusím. Chápu, že je to pro hráče i pro fanoušky hodně atraktivní část sezony, ale z pohledu trenéra to není moc vypovídající o tom, kdo má jakou kvalitu a kdo by měl třeba postoupit,“ pokračoval Pokorný. „V krajské lize se navíc hraje play off jen na dva vítězné zápasy, což asi není ideální. Nám se navíc na Český Těšín dlouhodobě nedaří, a to se potvrdilo i teď,“ dodal.

Do nové sezony je ještě daleko, Studénka by však do ní měla vstoupit bez větších změn. „Budeme chtít určitě zase využívat mladé hráče, kteří hlavně v základní části získávali zkušenosti. Změn v kádru moc nebude, možná přivedeme nějaké obránce, ale jinak asi zůstaneme pohromadě,“ uzavřel trenér Pokorný.