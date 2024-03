/FOTOGALERIE/ Novojičínští Ďáblové se v úvodním utkání osmifinálové série na ledě Hodonína prezentovali dobrým výkonem. Vypracovali si dvougólový náskok. Ten jim bohužel nakonec nestačil. Baník měl v závěru normální hrací doby i více štěstí a vyhrál 5:3. Ve čtvrtek se zajímavá série stěhuje do Nového Jičína.

Hodonínští hokejisté (v černém) porazili v úvodním duelu play-off Nový Jičín 5:3. Foto: Adam Krátký/SHKM Baník Hodonín | Foto: Deník/VLP Externista

„Myslím si, že jsme odehráli výborný zápas. První třetinu jsme vyhráli 2:0,“ začal s popisem utkání hrající kouč Nového Jičína Petr Kuboš. Baník byl očividně novojičínským vstupem zaskočen. „Věděli jsme, že nás bude čekat velký tlak, ten jsme na začátku ustáli. Výborná byla i druhá pasáž, kdy jsme vedli 3:1. Hráli jsme přesilovky. Škoda jen, že se nám je nepodařilo využít. Utkání by pak mělo úplně jiný vývoj,“ mrzelo novojičínského trenéra.

Hodonín se dokázal do zápasu vrátit. Závěr normální hrací doby mu patřil. „Hraje se až do poslední minuty. Baník chtěl více. Udělali jsme chyby a nezvládli jsme to až do šedesáté minuty, kdy jsme podvědomě trochu povolili. Chtěli jsme hrát hokej, ale toto je play-off a když vedete o dvě branky, tak se musíte držet taktiky, která byla zvolena a fungovala,“ pokračoval Petr Kuboš. „Utkání pro nás nakonec nedopadlo dobře. Teď nás čeká druhý zápas. Hrajeme doma a sérii chceme vyrovnat,“ zdůraznil hrající trenér. Čtvrteční duel má úvodní buly v 18 hodin.

Baník Hodonín – Nový Jičín 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 32. Hložánek (Dobiáš, Sedláček), 44. Weintritt (Polesný), 46. Bachánek (L. Stuchlík, Sajdl), 57. P. Krejčí (Sajdl, Sedláček), 58. Mat. Novák (M. Mach) – 14. Maliník (Květoň, Báchor), 19. Maliník (Květoň, Báchor), 38. Květoň (Maliník). Rozhodčí: Maršálek, Grygera – Viskot, Augusta. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 1328. Stav série: 1:0.

HK Nový Jičín: Klimek (Hořejší) – Andrýsek, Hanák, Báchor, Kuboš, Hruška, J. Holáň, Dudáš – Berka, Olesz, Flok – Gebauer, Květoň, Konečný – D. Handl, Hudeček, J. Sluštík – Kafka, Maliník, Škarka. Trenér: Petr Kuboš.