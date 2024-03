/FOTOGALERIE/ Nečekaným směrem se vyvíjí osmifinálová série mezi novojičínskými hokejisty a hodonínském Baníkem. Ďáblové v sobotu předvedli dokonalý lup v Hodoníně. Vyrovnanou bitvu rozhodl v prodloužení Roman Maliník. Nový Jičín vyhrál 3:2 a má mečbol. Další bitva je na programu v pondělí, a to na novojičínském ledě.

Hodonín - Nový Jičín 2:3 p.p. Foto: Jakub Formánek | Foto: Jakub Formánek/hokej Hodonín

Nový Jičín šel znovu do vedení. Ve druhé třetině využil přesilovku Konečný a bylo to 0:2. Baník se nepoložil. Hnán diváky si vynutil prodloužení. V něm nakonec rozhodl Roman Maliník, ještě předtím ale Ďábly od pohromy zachránila branková konstrukce.

„Rozhodla naše kázeň, to byl klíč k úspěchu,“ řekl manažer Nového Jičína Milan Urban. „Ve druhé třetině jsme měli šest přesilovek a jednu využili. Škoda, že jsme neproměnili dvojnásobnou přesilovku,“ pokračoval šéf sportovního úseku. „Bylo vidět, že bouřlivé atmosféře nepodlehli rozhodčí. Nekompenzovali. Pokračovali ve stejném metru pískání, jako na začátku,“ podotkl Milan Urban.

Domácí se dostali do hry ve třetí části. Sedm minut před koncem normální hrací doby srovnali na 2:2. Nakonec přišlo na řadu prodloužení. „Jsem rád, že se nám podařilo rozhodnout. Nájezdy jsou už ruletou. Pocitově to vnímám tak, že jsme o něco lepším týmem,“ přidal další postřeh novojičínský manažer. „Bojujeme sice s marodkou, máme mimo tři beky. Je to ale play-off a s tím se musí počítat,“ dodal.

V pondělí od 18 hodin se hraje čtvrtý duel v Novém Jičíně. „Máme mečbol. Chceme rozhodnout. Rád bych tímto pozval na hokej diváky, aby nám pomohli,“ zakončil Milan Urban.

SHKM Baník Hodonín – HK Nový Jičín 2:3 p.p. (0:1, 0:1, 2:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 46. Bachánek (M. Mach, Polesný), 53. Mat. Novák (M. Mach, Weintritt) – 7. Gřesík (D. Kafka), 34. Konečný (J. Hruška I, Květoň), 79. Maliník (Konečný, J. Hruška I). Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Bartek, Voznička. Vyloučení: 8:4. Využití: 1:1. Diváci: 1503.

HK Nový Jičín: Klimek – Andrýsek, Báchor, Gřesík, J. Hruška I, J. Holáň, Dudáš – J. Sluštík, Hudeček, Berka – Olesz, Flok, Gebauer – Hilšer, D. Kafka, Handl – Konečný, Maliník, Květoň. Trenér: Petr Kuboš.