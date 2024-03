/FOTOGALERIE/ Startuje play-off druhé hokejové ligy. Pikantní souboj bezesporu nabídne duel mezi Novým Jičínem a hodonínským Baníkem. Na obou zimácích se očekávají velké divácké návštěvy. Ďáblové budou určitě spoléhat na svou zkušenost. Hráči jako Olesz, Květoň nebo Kuboš se v těchto bitvách cítí, jako ryba ve vodě.

Nový Jičín vyhlíží play-off | Foto: Hokej Nový Jičín

„Přál jsem si Hodonín. Je to dobrá hokejová adresa,“ poznamenal manažer novojičínských Ďáblů Milan Urban. „Samozřejmě, že ideální by bylo jít do série z lepšího postavení, tak abychom výhodu rozhodujícího utkání měli na domácím ledě. Bylo to naše tajné přání,“ dodal jedním dechem.

Nový Jičín jde do play-off ze šestého místa. „Šestou příčku hodnotíme pozitivně. Mohlo to být i lepší, nevyšel nám ale konec sezony. V tabulce jsme klesli, promítlo se to taky do poklesu divácké návštěvnosti. Na druhou stranu nás v průběhu sezony opustil nejlepší brankář soutěže Daniel Šimonů, který si šel plnit svůj sen do Havířova. Po odchodu Davida Dostála jsme vsadili na model s hrajícím trenérem. Změn tak bylo několik. Vymlouvat se ale na ně nechci,“ pronesl Milan Urban a přidal další postřeh: „Soutěž je extrémně vyrovnaná. Odskočil jen Havířov, který je podmínkami úplně nikde jinde.“

Souboj s Hodonínem bude divácky atraktivní. „Diváci si určitě přijdou na své. V Hodoníně bude vyprodáno. Věřím, že i u nás si diváci na zimák najdou cestu. Chystáme pro ně doprovodný program, budou soutěže, slosovatelné vstupenky,“ láká Milan Urban diváky na domácí duely.

V kádru Ďáblů jsou zkušení borci, kteří vyřazovací boje milují. Největší hvězdou týmu je bezesporu bývalý reprezentační útočník Rostislav Olesz. Mezi ostřílené borce se také řadí Petr Kuboš nebo David Květoň. „Máme zkušené hráče, sami to ale nezvládnou. Hokej týmovým sportem. Musí se k ním přidat i mladí. Pokud se tak stane, můžeme být úspěšní,“ konstatoval Milan Urban.

Na hokejisty nyní čeká hodně časově nejnáročnější část sezony. „Druhá liga je náročnou soutěži, jelikož funguje na amatérské bázi. Hráči chodí do práce, do školy. Nyní se obden, kluci to ale zvládnou. Každý raději hraje, než trénuje,“ zakončil manažer a místopředseda Ďáblů v jedné osobě.

Program série: 12. března: Hodonín – Nový Jičín (18.00), 14. března: Nový Jičín – Hodonín (18.00), 16. března: Hodonín – Nový Jičín (17.00), 18. března: Nový Jičín - Hodonín (18.00), 20. března: Hodonín – Nový Jičín (18.00).