Čtyřiatřicetiletý útočník Roman Maliník byl velkým hrdinou čtvrtečního duelu osmifinálové série mezi Novým Jičínem a hodonínským Baníkem. Zapsal si tři důležité asistence a i díky němu Ďáblové nebezpečného soupeře porazili 3:2. Další utkání je v na programu v sobotu na hodonínském ledě.

Nový Jičín srovnal sérii | Foto: Deník/VLP Externista

„Šlo o první domácí zápas ve vyřazovacích bojích. První utkání v Hodoníně jsme prohráli. Věděli jsme, že musíme zabrat, a to se nám nakonec podařilo,“ vydechl si hrající kouč Nového Jičína Petr Kuboš. „Semkli jsme se jako tým. Bylo to vidět od první, do poslední minuty,“ těšili kouče.

Nový Jičín se nepoložil ani poté, co soupeř vymazal jeho dvougólové vedení. „Utkání jsme také zvládli takticky a po týmové stránce. Soupeř si příliš mnoho šancí nevypracoval. V první třetině jsme měli spoustu možností vstřelit více branek a odskočit. Takhle to bylo vyhrocené až do konce. Na svůj tým jsem hrdý,“ řekl závěrem Petr Kuboš.

Nový Jičín – Hodonín 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Květoň (Maliník), 8. Dudáš (Maliník, Flok), 36. Flok (Maliník) – 7. Weintritt (D. Rauš, Sedláček), 20. Hložánek (Sedláček, Zaichyk). Rozhodčí: Šutara, Čech – Gančarčík, Hladík. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0.

HK Nový Jičín: Klimek (Hořejší) – Gřesík, Andrýsek, Báchor, D. Holáň, J. Hruška I, J. Holáň, Dudáš – Maliník, Flok, Květoň – Hudeček, Olesz, Konečný – J. Sluštík, Gebauer, Berka – Handl, D. Kafka, Škarka – Hilšer. Trenér: Petr Kuboš. Stav série: 1:1.