„V Hodoníně to bylo pro nás strašně těžké utkání. Přijeli jsme v oslabené sestavě s 15 hráči a jenom se 4 obránci, dva útočníci museli jít do obrany, ale to nás neomlouvá a zkušený tým si s tímhle musí poradit,“ řekl na klubovém webu trenér Nového Jičína Kamil Gebauer. „Vstup do zápasu se nám nepovedl. První třetina nebyla z naší strany vůbec dobrá, ale Daniel Šimonů nás v bráně skvěle podržel. Po první třetině jsme si k tomu něco řekli a od druhé jsme už byli lepším týmem, chyběla nám sice finální fáze, ale už jsme se dostávali do šancí a paradoxně jsme před třetí třetinou prohrávali 2:1,“ pokračoval kouč.