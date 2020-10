/FOTOGALERIE/ Kopřivnickým hokejistům se povedl velký obrat. Ve středu na opavském ledě nabrali po dvou třetinách dvougólové manko. V té třetí ale zabrali a domů si odvezli vítězství 4:2.

Slezan Opava - HC ISMM Kopřivnice | Foto: Deník / Petr Widenka

„Byl to vyrovnaný zápas, měli jsme i více šancí, ale Opavu držel výborně brankář Daňa. Dvě třetiny jsme na něj nebyli schopni najít recept,“ přiznal trenér Kopřivnice Jaroslav Kofroň. „Opava sehrála výborně dvě přesilovka, šla do vedení. My jsme ale věřili, že můžeme s utkáním ještě něco udělat,“ podotkl hostující kouč. Ve třetí části Tatra začala úřadovat. „Stáhli jsme hru na tři útoky, dostali jsme se více do hry. Měli jsme i štěstí. Za vítězství jsem rád, rozhodlo i to, že máme zkušený tým,“ pochvaloval si šéf kopřivnické lavičky.