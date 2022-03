„Povedl se nám vstup do zápasu. Bohužel ale už to bylo druhé utkání, ve kterém jsme ztratili dvoubrankový náskok, a to se v play off nesmí stávat,“ poznamenal na klubovém webu trenér Nového Jičína Kamil Gebauer. „Kopřivnice bojovala, nedala nám jediný centimetr ledu zadarmo. I když jsme prohráli, tak musím kluky pochválit. Makali, měli jsme opět spoustu šancí. Mohli jsme klidně odskočit na rozdíl tří, čtyř branek, ale bohužel nám to tam dneska nespadlo. Nevyhrál lepší tým, ale šťastnější,“ dokončil svůj pohled na zápas Kamil Gebauer.