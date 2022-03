„Bylo to jednoznačně nejtěžší utkání v sérii, ale jsem rád, že jsme ho zvládli. Musím klukům poděkovat, jak odmakali třetí třetinu, i když jsme dostali hloupý gól, tak jsme to zvládli. Jsme za to strašně moc rádi a těšíme se na další zápas. Nevím, jestli to dneska bylo naším přístupem, kluci měli ze začátku špatně nastavené hlavy, ale pak se to zlomilo. Ukázali jsme opět naší sílu. I když to bylo hubené vítězství, tak si toho opravdu vážím,“ řekl na klubovém webu trenér Nového Jičína Kamil Gebauer.