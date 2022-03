„Bylo to těžké utkání. Kluky musím opravdu pochválit. Makali jsme celý zápas a bylo to úplně něco jiného než doma. Opava byla určitě vyrovnaným soupeřem, ale nám se povedlo dát branky. Nevytvořili jsme si sice tolik šancí jako doma, ale dokázali jsme je proměnit. Důležité bylo, že jsme dokázali rychle odpovědět na inkasované branky. V závěru utkání už Slezan neměl co ztratit. Puky od obránců chodily až nahoru, což je strašně těžké bránit a dostali se do několika brejků. Zase na druhou stranu je to stojí hromadu sil,“ řekl pro klubový web trenér Nového Jičína Kamil Gebauer.