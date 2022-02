Domácí celek se ale nepoložil. Ještě v prostřední třetině stáhl vedení Krnova na jednu branku. „Gól na 3:4 nás nakopl. V šatně jsme si něco řekli, a to se nám podařilo aplikovat do třetí třetiny. Krnov jsme přehráli a konečně si připsali tři body,“ vydechl si Miroslav Pokorný.

Fulnek začal přípravu, brankář Rozsypal v Dětmarovicích

„Hráči mají můj obdiv, a to i přesto, že jsme prohráli. Do Studénky jsme jeli jen s torzem týmu. Měli jsme pouze jen jednoho klasického obránce,“ řekl trenér Krnova Pavel Hulva. „Ve druhé třetině jsme dokonce už vedli 4:1 a pokoušeli se o malý hokejový zázrak. Bohužel nám to nevyšlo. Domácí se přiblížili na rozdíl jediného gólu a ve třetí třetině nás přehráli,“ povzdechl šéf krnovské lavičky.

Studénka – Krnov 8:5 (1:2, 2:2, 5:1)

Branky a nahrávky: 4. Tatarčík (Orszulik), 34. Martinčík (Pokorný), 37. Kučera (Žídek, Čáň), 44. Tomášek (Tatarčík), 44. Tomášek (Tatarčík), 50. Čáň (Jedlička), 52. Pokorný (Trubka, Rosypka), 56. Čáň (Orszulik, Trubka) – 15. Svoboda (Závodník), 17. Urban (Beneš, Michálek), 26. Havlíček (Urban, Rubý), 27. Kostovský (Kubík), 55. Beneš (Ševčík, Svoboda).

Studénka: R. Medek — Jedlička, R. Tomášek, Novák, Gola, J. Žídek, Trubka — Šimiček, Rosypka, Kučera, Pokorný, M. Tomášek, Čáň, M. Žídek, Tatarčík, Orszulik, Martinčík. Trenér: Miroslav Pokorný.

Krnov: Kolbert – Závodník, Ševčík, Havlíček, Rubý – Svoboda, Kubík, Kostovský – Urban, Michálek, Beneš. Trenér: Pavel Hulva.