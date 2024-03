Rostislav Olesz uvedl Hodonín do smutku. Novojičínští hokejisté bez osmi hráčů základního kádru dokázali vyhrát pátý zápas osmifinálové série. Baník porazili v bouřlivé atmosféře 3:2. Vítězný gól vstřelil v závěru prodloužení Rostislav Olesz. Dalším soupeřem Nového Jičína bude Havířov, velký suverén letošní sezony.

Hodonín - Nový Jičín 2:3 p.p. Foto: Jakub Formánek | Foto: Jakub Formánek/hokej Hodonín

„Plán nám vyšel. Hodonín jsme vyřadili,“ usmíval se sportovní manažer Milan Urban, který si Baník v osmifinále osobně přál. Novojičínští domácí mečbol nevyužili. V páté bitvě se tak více věřilo Hodonínu, navíc Ďáblové vyrazili k rozhodujícímu duelu bez osmi hráčů základního kádru. Do hry tak šli i dva junioři, útočník Dominik Kafka musel znovu na beka.

Ďáblové si ve druhé třetině vypracovali dvougólové vedení, Baník ve třetí části vyrovnal a zápas dospěl do prodloužení. „Stejně jako v předchozích dvou zápasech v Hodoníně jsme vedli o dva góly, domácí ale srovnali. Bylo vidět, že soupeř je nervózní. Tíha okamžiku na něj dolehla. My jsme v prodloužení hráli dobře. Měli jsme šance. Věděli jsme, že musíme rozhodnout bez nájezdů. Do hry šel i junior, který byl ve středu poprvé v mužské kabině,“ pokračoval Milan Urban. V 19. minutě nastavení rozhodl o postupu Rostislav Olesz. „Za mě zasloužený postup,“ podotkl šéf sportovního úseku. Mladíkům Fišerovi s Chmelem se kolena z bouřlivé atmosféru nerozklepala. „Neměli na to ani čas,“ pousmál se Milan Urban.

VIDEO: Opava smázla Brno! Adam Pecháček při velké chuti

Ve čtvrtfinále čeká na Nový Jičín Havířov. „Favorit je jasně daný, o tom žádná. Když se na to podívám, tak momentálně jsou ve hře z našeho kraje jen Třinec, Havířov a my, což je slušná vizitka,“ podotkl novojičínský manažer.

Čtvrtfinálová série startuje v sobotu v Havířově, v pondělí je na programu odveta v Novém Jičíně. „Přál bych si plný dům,“ svěřil se Milan Urban.

Baník Hodonín – Nový Jičín 2:3 p.p. (0:0, 0:2, 2:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 53. Novák (M. Mach), 57. J. Švejda (Zaichyk, Bachánek) – 29. Hudeček (J. Sluštík, J. Hruška), 36. Olesz (Berka, Dudáš), 79. Olesz (Kafka, Konečný). Rozhodčí: Šudoma, Čech – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1 738. Konečný stav série: 2:3.

HK Nový Jičín: Klimek (Hořejší) – Báchor, J. Holáň, Gřesík, J. Hruška I, Dudáš – J. Sluštík, Hudeček, Berka – Olesz, Gebauer, Hilšer – Handl, Chmel, M. Fišer – Konečný, Maliník, D. Kafka. Trenér: Petr Kuboš.