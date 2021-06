Poprvé se Kopřivničtí sešli už na začátku května, od té doby se schází čtyřikrát týdně. „Přípravu máme takovou klasickou. Pracujeme na rozvoji rychlosti, vytrvalosti nebo hbitosti,“ vypočítává šéf kopřivnické střídačky Jaroslav Kofroň. „Bohužel se ale moc nemůžeme věnovat síle. Nemáme totiž k dispozici posilovnu, takže se snažíme posilovat alespoň s vlastním tělem. Máme v tomhle nedostatky, ale bohužel to neovlivníme,“ konstatuje ještě.

Tréninky kopřivnických hokejistů momentálně probíhají ve venkovním prostředí. Mimo jiné si také střihli fotbalový zápas s FC Kopřivnice, který skončil smírně 2:2. „Nejvíce se pohybujeme na hřišti Základní školy Alšova, kde je atletický ovál, nebo v přírodě. Býváme i na ploše zimního stadionu,“ prozrazuje zkušený trenér. „Trénujeme všichni pohromadě, občas akorát někteří kluci nemohou z pracovních důvodů, někteří teď pro změnu nemohli ze školních důvodů, ale na tom se samozřejmě vždy domluvíme. Snažíme se o společnou přípravu a musím říct, že nás vždycky minimálně šestnáct je,“ pokračuje Kofroň.

Co se týče změn v kádru, těch se v Kopřivnici příliš nechystá. Na odchodu je pouze útočník Robin Gebauer, který se po třech sezonách vrací do Nového Jičína. Není se čemu divit, vždyť Ďábly nově vede jeho bratr Kamil. „Přesouvá se zpátky. Jeho rozhodnutí plně respektuji a chápu. Jinak by kádr měl zůstat vesměs stejný.“

Naopak posilami by mohli být hráči z prvoligové Poruby, se kterou Kopřivnice už nějakou dobu spolupracuje. "Dohodli jsme se s generálním manažerem HC RT TORAX Poruba Pavlem Hinnerem na pokračování partnerství obou klubů. Do našeho týmu budou mít vyřízené střídavé starty nebo hostování zatím 8 hráčů z Poruby. Zároveň jsme domluvili dva oficiální přátelské zápasy před soutěží a dva tréninkové zápasy v rámci tréninku. Potřeby hráčů na jednotlivá utkání již budou řešit mezi sebou trenéři Jaroslav Kofroň z Kopřivnice a Jiří Šejba z Poruby,“ řekl před časem pro klubový web generální manažer Jaroslav Hrubý.

Na ledovou plochu by se pak Kopřivnice měla dostat koncem července. „Na led bychom se poprvé měli dostat 26. července. Přemýšleli jsme, že bychom šli i dřív, ale nakonec jsme usoudili, že nikam nebudeme dojíždět. Spíše je možné, že to občas budeme dohánět skrz neděle,“ uzavírá Jaroslav Kofroň povídání o letní přípravě HC ISMM Kopřivnice.