Domácí duel s brněnskou Technikou nedopadl pro novojičínské hokejisty dobře. Ďáblové přitom první třetinu vyhráli, bohužel vaz jim zlomila stejně jako v Havířově třetí perioda. Technika si odvezla tři body za vítězství 7:4.

Nový Jičín nestačil na Techniku | Foto: Hokej Nový Jičín

Zápas nabídl pořádnou divočinu, už v první třetině padlo pět branek. Ve druhé části Technika výsledek otočila. Nicméně v úvodu té třetí srovnával Flok na 4:4. Bohužel to bylo ze strany Ďáblů všechno. Brněnský celek si vzal za dalších pět minut vedení zpět a nakonec vyhrál 7:4.

„Zápas jsme klidně mohli vyhrát. Hráli jsme dobře do útoku. Chvíli jsme ale zbytečně vymýšleli, místo abychom to hráli jednoduše,“ řekl po utkání hrající trenér Nového Jičína Petr Kuboš. „Opticky to vypadalo, že jsme v převaze, ale Technika vždy nějak ujela a dala gól. Zápas jsme prostě odehráli špatně a nekoncentrovaně. Dnes jsme to nebyli my,“ zakončil.

Nový Jičín – Technika Brno 4:7 (3:2, 0:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 4. Květoň (Maliník, Flok), 9. Konečný (Flok, Gebauer), 16. Květoň (Kuboš, Konečný), 41. Flok (Květoň, Konečný) – 7. T. Pigl (Pospíšil, Staněk), 12. Pospíšil (Martinec), 26. Staněk (K. Holík), 29. T. Pigl (Fajmon), 46. Harmim (T. Pigl), 47. Masař, 53. Pospíšil (Úlehla). Rozhodčí: Blaha – Tvrdý, Voznička. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0.

Nový Jičín: Hořejší (Klimek) – D. Holáň, J. Holáň, Hanák, Hruška, Báchor, Kuboš, Dudáš, Andrýsek – Zdeněk, Maliník, Konečný – J. Sluštík, Hudeček, Berka – Flok, Gebauer, Hilšer – Škarka, Kafka, Květoň. Trenér: Petr Kuboš.